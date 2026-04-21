Tres multas por un total de 30.000 euros para un taller náutico del varadero de la Savina, en Formentera

Un taller náutico ubicado en el varadero del puerto de la Savina, en Formentera, ha recibido tres sanciones diferentes por parte del Consell Insular que suman un total de 30.002 euros tras detectarse en diferentes inspecciones la comisión de tres infracciones graves en materia de actividades.

El expediente sancionador se inició el 8 de octubre de 2025 a raíz de una denuncia emitida el 19 de julio del mismo año por los agentes del Seprona de la Guardia Civil, un hecho al que se dio continuidad con una inspección por parte del área de Actividades del Consell Insular el 9 de agosto. El informe, elaborado por los servicios técnicos de la institución insular y fechado en 21 de febrero de 2025, da inicio al expediente sancionador donde se considera probado que el mencionado negocio incumplía "las prescripciones de la ley", suponiendo"un riesgo grave pero no inminente para la seguridad, la salubridad o el medio ambiente por estar ejerciendo una actividad sin disponer del título habilitante preceptivo y por falta de seguro de la actividad".

Estos hechos serían constitutivos de tres sanciones de carácter grave que, según la normativa aplicable, están penados con multas económicas de entre 3.001 a 30.000 euros. Tras desestimar íntegramente las alegaciones de la mercantil, que era arrendataria del espacio físico donde se llevaba la actividad pero que no ha renovado el contrato este año, desde el Consell Insular han considerado pertinente imponer dos sanciones de 12.001 cada una y una tercera de 6.000 euros.

Taller sin título habilitante

La primera sanción hace referencia a la existencia de una actividad de taller de embarcaciones y vehículos sin el título habilitante ni las autorizaciones sectoriales preceptivas, al encontrarse el local en una zona afectada por distintas figuras de protección territorial como Red Natura 2000, el dominio público marítimo-terrestre, patrimonio y puertos del Estado.

La segunda multa, también de carácter grave, se ha impuesto por incumplir una serie de normas que suponen "un riesgo grave pero no inminente" para el medio ambiente, ya que se había instalado una maquinaria de vertido de las aguas procedentes de un aliviadero al Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera. En este punto, el informe señala que en la segunda inspección ya se había retirado esa maquinaria, lo que se ha tenido en cuenta a la hora de graduar la sanción, que ha quedado en 6.000 euros. Las instalaciones también presentaban "numerosas deficiencias de seguridad y salud", y no disponían de gestión de residuos tóxicos y peligrosos. La tercera y última sanción, fijada en otros 12.001 euros, emana de la falta de seguro de la actividad o seguro profesional.

La instalación, que fue clausurada cautelarmente cuando se inició el expediente sancionador, fue finalmente precintada el 14 de enero de este año y el responsable de la empresa multada no ha renovado el alquiler con los propietarios del terreno.