El puerto de la Savina, en Formentera, se prepara para ganar aparcamientos a partir de mayo

El puerto de la Savina afrontará en las próximas semanas algunos cambios con el objetivo de incrementar las plazas de aparcamiento disponibles en superficie. Así se ha puesto de manifiesto en la reunión de trabajo mantenida por el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, con el nuevo delegado de los puertos de Ibiza y la Savina, Alberto del Pino Rivera, en un encuentro institucional en el que también ha participado el director de la Autoridad Portuaria de Baleares, Antoni Ginard y del que ha dado cuenta la institución insular en un comunicado.

La reunión ha servido tanto para la presentación oficial del nuevo responsable portuario como para actualizar distintos asuntos de interés para Formentera relacionados con el funcionamiento y la operativa del puerto.

Entre las cuestiones tratadas, se ha abordado la propuesta que el Consell de Formentera trasladó a principios del pasado mes de diciembre para ampliar el número de aparcamientos en superficie en la Savina. Desde la Autoridad Portuaria de Baleares se ha explicado que esta petición ya ha sido escuchada y estudiada, y que será durante el mes de mayo cuando puedan empezar a apreciarse algunos cambios encaminados a aumentar las plazas de estacionamiento disponibles. La nota del Consell no especifica en qué consistirán estos cambios.

Durante el encuentro, Portas ha insistido en la importancia estratégica del puerto de la Savina como única entrada y salida de la isla, y ha defendido la necesidad de que su operativa y su ordenación respondan a las necesidades reales de Formentera, tanto en materia de movilidad como de funcionalidad y servicio.

En la reunión también se ha informado de que la Autoridad Portuaria volverá a poner en marcha la campaña para prohibir el fondeo en el canal de acceso al puerto, una medida orientada a reforzar la seguridad y la ordenación de un espacio especialmente sensible. El encuentro ha permitido además repasar otros asuntos vinculados al funcionamiento portuario dentro de un marco de coordinación entre administraciones.