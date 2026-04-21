El polígono industrial de Formentera sigue sin estar recepcionado "por un problema administrativo con Endesa"

El conseller de Empresa, Empleo y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha señalado durante su intervención ante el pleno del Parlament balear celebrado este martes que el polígono de Formentera aún no ha sido recepcionado formalmente porque persiste un conflicto administrativo con Endesa, empresa suministradora de energía, que se está tramitando con el fin de ofrecer plena seguridad jurídica a las empresas. Sáenz de San Pedro ha asegurado también que la ley de áreas de promoción industrial del Govern balear incorpora actuaciones concretas para atender las necesidades del polígono de la isla y garantizar seguridad jurídica a las empresas allí instaladas, aunque no ha podido explicar ninguna medida específica, a pesar de haber sido cuestionado al respecto por el diputado de Formentera, Llorenç Córdoba.

El diputado del Grupo Mixto se ha interesado por el alcance de la nueva normativa que, según ha recordado, responde al punto número cinco del pacto de investidura que firmó con el PP para garantizar la investidura de Marga Prohens como presidenta del Govern balear. Córdoba, expresidente de la isla, ha defendido que Formentera no puede "quedar diluida en un marco general" pensado para el conjunto del archipiélago y ha reclamado al Govern que detalle de qué manera prevé adaptar esta norma a la realidad específica de la isla, marcada por la escasez de suelo disponible y por unas necesidades empresariales propias.

Sáenz de San Pedro ha adelantado que este mismo miércoles se trasladará a la pitiusa menor para reunirse tanto con los representantes del Consell como con los inquilinos del polígono industrial para volver a explicar el contenido y el alcance de la ley y a poner en marcha distintas acciones con la voluntad de dar respuesta a la situación planteada. La nueva ley es una "herramienta real para ordenar, mejorar y dar futuro al tejido industrial de Formentera", ha concluido.

El proyecto para el polígono industrial de Formentera se aprobó en 1998 y desde entonces no se ha conseguido formalizar su desarrollo urbanístico.