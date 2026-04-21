Vox sobre los menores migrantes no acompañados: "Formentera es la entidad tutelar más saturada del país y está al 4.000% de su capacidad"

La crisis migratoria que afecta a Baleares, especialmente a la isla de Formentera, ha vuelto al pleno del Parlament balear con una pregunta planteada por la portavoz del Grupo Palamentario Vox, Patricia de las Heras. En ella, la diputada cuestionaba "qué iba a hacer" el Ejecutivo de Marga Prohens con los menores migrantes no acompañados que llegan a las costas baleares a bordo de pateras desde Argelia. Tanto la diputada de Vox como la consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, han utilizado el término 'mena' para hablar de los menores, que se considera despectivo por instancias de todos los sectores del país, incluida la Real Academia de la Lengua Española (RAE).

La consellera balear ha recordado durante su intervención que el Govern no tiene competencias en la tutela de los menores, extranjeros o no, ya que están transferidas a los consells insulares, para pasar seguidamente a culpar al Ejecutivo central de la situación por su "nula política migratoria". Estarellas también ha asegurado que "ahora se pretende incrementar la capacidad de acogida de las Illes Balears de 406 a 434 plazas" y ha hablado del "drama humano" que supone la continua llegada de cadáveres a las costas del archipiélago, y ha mencionado al respecto la localización este mismo lunes de un nuevo cuerpo en la zona de Pollença, en Mallorca. Estarellas ha ofrecido las cifras actualizadas de esta ruta migratoria este año que maneja el Govern: 604 personas en 44 pateras, de ellas 147 menores de edad.

"Más que policías"

En su turno de palabra, la diputada del grupo de ultraderecha ha aseverado que "Formentera es la entidad tutelar más saturada del país", y ha insistido en que está "al 4.000% de su capacidad". De las Heras ha reiterado que estas cifras están "40 veces por encima de lo que [el Consell] puede soportar". Según De las Heras, la pitiusa del sur "ha pasado de 26 menas en 2023 a casi 170 en 2026, más de un 531% en poco más de dos años y un 720% desde que [el presidente del Gobierno, Pedro] Sánchez está en el poder".

La diputada de Vox ha afirmado seguidamente que Formentera "tiene más menas que policías, médicos o funcionarios". Después, ha pasado a hablar de la candidatura conjunta entre España y Marruecos para organizar el Mundial de fútbol (un pacto en el que también está incluido Portugal). Para De las Heras, eso supone que "España entiende que Marruecos es un país garantista con los derechos humanos y los derechos de los menores", preguntando retóricamente acto seguido: "¿Qué hacen esos menores aquí entonces? ¿Por qué no se les devuelve con sus padres? ¿De qué guerra huyen?"

Tras afirmar que "Formentera no puede asumir sola esta situación", la diputada de Vox ha pedido a la autoridad competente "que active los protocolos del artículo 35 de la Ley de extranjería, que se ponga en contacto con Marruecos y con Argelia, que exija la identidad" de los menores y "que los devuelva con sus padres". "Hay que poner en el centro a los españoles", ha concluido.

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En su última intervención, la consellera de Presidencia ha respaldado las cifras y las afirmaciones contra el Ejecutivo central de la diputada de Vox y ha asegurado que, "como siempre, el Gobierno de España está de espaldas a la realidad que pueda pasar a las Illes Balears". Y ha cargado contra el proceso de regularización de migrantes recién iniciado.