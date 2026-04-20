La zona de Formentera donde Vinicius pasa sus vacaciones

En un Mediterráneo donde muchos destinos turísticos han sucumbido al exceso urbanístico y a la masificación, Formentera sigue resistiendo como un refugio singular. En este contexto, hay un lugar que resume mejor que ningún otro esa esencia: es Pujols, el enclave elegido por Vinicius Jr. para disfrutar de sus vacaciones.

Tal y como destaca el medio digital El Español, se trata de "el pueblo donde Vinicius pasa sus vacaciones: 852 habitantes, antigua localidad de pescadores y famoso por sus playas". Un rincón que, pese a su reducido tamaño, se ha convertido en uno de los escenarios más cotizados del verano en las Pitiusas.

De playa virgen a icono turístico

A comienzos de los años cincuenta, es Pujols no era más que una extensión de dunas y arena en una isla prácticamente ajena al turismo. La transformación comenzó de forma tímida, con las primeras construcciones hoteleras y la llegada de visitantes, en su mayoría franceses y catalanes, atraídos por el intenso color turquesa del mar y la imagen de los tradicionales llaüts fondeados frente a pequeños islotes.

Con el paso del tiempo, el desarrollo turístico se consolidó, pero sin alcanzar los niveles de saturación de otros destinos cercanos. Aún hoy, la disposición urbana —con edificaciones de poca altura y cierta distancia respecto a la costa— permite que la playa conserve buena parte de su atractivo original.

Una playa que mantiene su esencia

La playa principal de es Pujols sigue siendo el gran reclamo de la zona. Su orilla, formada por arena clara y aguas transparentes, se estructura en varios tramos que combinan zonas abiertas con pequeños escollos e islotes. Este paisaje, prácticamente inalterado en su esencia, continúa siendo uno de los más reconocibles de Formentera.

Un paseo de madera recorre parte del litoral, integrándose entre dunas y permitiendo el tránsito sin alterar el entorno. Más adelante, se convierte en paseo marítimo, aunque lo suficientemente separado de la orilla como para no romper la sensación de espacio abierto.

Entre casetas de pescadores, antiguos varaderos y rincones rocosos, aún se percibe el pasado marítimo del lugar, y recuerda que antes del turismo, la economía local giraba en torno a la pesca artesanal.

Un equilibrio entre tradición y ocio

Aunque es Pujols es hoy uno de los principales núcleos turísticos de la isla, su crecimiento ha sido contenido. Restaurantes, terrazas y pequeños comercios conviven con espacios más tradicionales, lo que genera un ambiente que combina ocio y tranquilidad.

Durante el verano, el paseo marítimo se anima especialmente al atardecer, con la apertura de mercados y locales que atraen tanto a turistas como a residentes. Sin embargo, el ritmo sigue siendo más pausado que en otros puntos del Mediterráneo.

El refugio elegido por Vinicius

La presencia de Vinicius Jr., jugador del Real Madrid, confirma el atractivo de este enclave para quienes buscan desconectar sin alejarse de destinos consolidados. Lejos de los focos habituales, el futbolista ha encontrado en es Pujols un equilibrio entre privacidad, paisaje y oferta turística.