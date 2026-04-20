Ya se pueden tramitar las autorizaciones de Formentera.eco para entrar en la isla con vehículo

El Consell de Formentera ha abierto este lunes el periodo para tramitar las autorizaciones de Formentera.eco correspondientes a la temporada fde este año 2026. Desde ahora, las personas que quieran acceder a la isla con vehículo ya pueden solicitar el permiso a través del portal oficial, donde también se puede consultar la normativa en vigor, el estado de ocupación y la situación de cada vehículo por matrícula.

La regulación se aplica entre el 1 de junio y el 30 de septiembre y forma parte del sistema de control de entrada, circulación y estacionamiento de vehículos que Formentera mantiene desde 2019 con el objetivo de proteger el territorio, reducir la presión sobre la red viaria y favorecer una movilidad más ordenada y sostenible durante los meses de mayor afluencia.

Desde el área de Movilidad se recomienda a los visitantes que consulten con antelación el nivel de ocupación antes de programar su viaje y que tramiten la autorización antes de llegar a la isla. Además, el Consell pide a residentes, empresas radicadas en Formentera y al resto de colectivos autorizados que comprueben que su vehículo figura correctamente en el sistema para evitar incidencias antes del inicio del periodo de regulación.

Como novedad, este año se ha renovado la imagen y la estructura de la web de tramitación para hacerla más intuitiva y facilitar que cada visitante identifique con mayor claridad el procedimiento que debe seguir. Con esta mejora, la institución insular busca simplificar la gestión y reducir al máximo la llegada de vehículos no autorizados.

Techo global

La regulación de este verano fija un techo global de 10.287 vehículos, repartidos entre visitantes con 1.732 turismos y 122 motos, residentes de Ibiza con 235 turismos y 50 motos, y vehículos de alquiler con 2.268 turismos y 5.880 motos. En el caso de los visitantes, las autorizaciones se conceden por orden de solicitud hasta agotar la cuota disponible.

El Consell ha recordado además que sigue reforzando las alternativas al vehículo privado y mejorando el servicio público de movilidad en la isla. En este sentido, entre el 15 de mayo y el 15 de octubre habrá 28 taxis estacionales operativos en dos turnos, coincidiendo ambos entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, los meses de mayor actividad. En ese mismo periodo, también se incrementarán las frecuencias de autobús para conectar los distintos núcleos de población cada 30 minutos, mientras se mantiene la apuesta por la red de rutas verdes para recorrer buena parte de Formentera a pie o en bicicleta.