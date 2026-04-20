Talleres, música y Holy Party en una nueva edición de la Pequeña Intercultural de Formentera

El Espacio Cultural de Sant Ferran acogerá el sábado 25 de abril de 2026 una nueva edición de la Pequeña Intercultural, una jornada dirigida a niños y jóvenes que combinará actividades creativas, animación y música. La programación se desarrollará entre las 16 y las 20 horas e incluirá talleres de puntos de libro con caligrafía árabe, henna, dibujos para vestir personajes de distintas culturas, Hama beads, mandalas, pulseras, chapas con las banderas del mundo y el juego infantil Memory del mundo.

Además, durante la tarde habrá castillos hinchables, a las 18.30 horas tendrá lugar una actuación a cargo de la Escuela de Música y Danza de Formentera y, a las 19.30 horas, comenzará la Holy Party, una fiesta originaria de la India donde los participantes se llenan de polvo de colores . La actividad también ofrecerá una merienda argentina para los participantes.

La iniciativa está organizada por el servicio de Inmigración del área de Bienestar Social del Consell Insular y forma parte del cartel de actividades previstas para la Intercultural, un evento anual que celebra la convivencia de diferentes nacionalidades en la isla.