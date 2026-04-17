OFERTA ABRIL
Migrantes
Interceptada una nueva patera en aguas de Formentera con siete personas a bordo
En lo que va de día, las autoridades han detectado dos pateras en aguas de las Pitiusas, sumando un total de 22 personas de origen magrebí
Ibiza
Una nueva patera con un total de siete personas de origen magrebí han sido interceptadas a las 8.30 horas de este viernes, cerca del kilómetro 14 de sa Mola, en Formentera. En el operativo ha participado la Guardia Civil del Puesto marítimo de Formentera.
Por el momento no ha transcendido más información sobre el estado de los migrantes y se desconoce si entre los integrantes de la embarcación se encontraban menores o mujeres.
En lo que va de jornada, ya es la segunda patera que arriba a aguas de las Pitiusas, un total de 22 personas todas de origen magrebí.
- Siete viviendas protegidas de Ibiza, en alquiler asequible, entre 200 y 460 euros mensuales: así puedes solicitarlas
- Así es la casa de lujo que Tamara Gorro ha comprado en Ibiza por más de 5 millones de euros
- Los mejores planes para la Semana Santa en Ibiza y Formentera
- Extranjeros en Ibiza: requisitos para la regularización extraordinaria, plazos para presentar la solicitud y cómo y dónde hacerlo
- El baño público del Cetis y la estación de autobuses en Ibiza pasa a ser de pago
- Calma tensa entre las aerolíneas tras doblarse el precio del combustible de aviación: 'Es difícil predecir qué va a pasar más allá de cuatro semanas
- ¿Se verá el eclipse total desde tu casa en Ibiza? La isla lanza una prueba clave antes del 12 de agosto
- Neus Bonet, usuaria del autobús en Ibiza: 'Ahora el baño del Cetis es de pago, pero no hay ni papel higiénico