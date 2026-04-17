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Interceptada una nueva patera en aguas de Formentera con siete personas a bordo

En lo que va de día, las autoridades han detectado dos pateras en aguas de las Pitiusas, sumando un total de 22 personas de origen magrebí

Imagen de una patera de Formentera

Imagen de una patera de Formentera / Javi Parejo

Redacción Digital

Ibiza

Una nueva patera con un total de siete personas de origen magrebí han sido interceptadas a las 8.30 horas de este viernes, cerca del kilómetro 14 de sa Mola, en Formentera. En el operativo ha participado la Guardia Civil del Puesto marítimo de Formentera.

Por el momento no ha transcendido más información sobre el estado de los migrantes y se desconoce si entre los integrantes de la embarcación se encontraban menores o mujeres.

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En lo que va de jornada, ya es la segunda patera que arriba a aguas de las Pitiusas, un total de 22 personas todas de origen magrebí.

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