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GxF denuncia que la web de Formentera.eco sigue inactiva a semanas del inicio de la regulación

Acusa al gobierno de Sa Unió de mantener paralizado el proyecto pese a que este año se aplica la normativa sin cambios

Cámara de control del proyecto Formentera.eco en Sant Ferran

Cámara de control del proyecto Formentera.eco en Sant Ferran / CIF

Redacción

Formentera

Gent per Formentera (GxF) ha denunciado el retraso en la activación de la página web de Formentera.eco cuando falta menos de un mes y medio para el inicio de la regulación de entrada y circulación de vehículos en la isla. La formación lamenta que el portal oficial del proyecto siga sin estar operativo y que, además, no informe siquiera de la fecha en la que se abrirá el plazo de reservas para la temporada 2026.

Según sostiene GxF, la situación resulta especialmente grave porque este año la regulación se aplicará en los mismos términos que en 2025, sin cambios ni nuevas medidas de sostenibilidad. Por ello, aseguran no entender qué impide que la web ya esté funcionando, al no existir modificaciones en el modelo que justifiquen esta demora.

Para la formación, este nuevo retraso evidencia que el proyecto Formentera.eco se encuentra «completamente paralizado» y demuestra que el gobierno de Sa Unió lo mantiene en marcha «por la presión de la ciudadanía y de la oposición, pero sin convicción, sin iniciativa y sin voluntad real de hacerlo avanzar».

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El partido advierte además de que esta falta de previsión está generando problemas de gestión y planificación para los residentes con vehículos que no pagan el impuesto de circulación en Formentera, los trabajadores de temporada o residentes en Ibiza, los visitantes que ya han organizado sus vacaciones y los sectores económicos.

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