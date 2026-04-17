Sant Jordi en Formentera: Roxana Mouriño aúna palabras y música en su libro Raíces de mar

Roxana Mouriño se autodefine como «oveja negra» al considerar que las etiquetas, las banderas o cualquier otro tipo de clasificación impuesta no van con ella. Guitarrista reconocida tanto en el género clásico como en el flamenco y cantautora por decisión propia, esta gallega nacida en Argentina y residente en Formentera desde hace años presentará el próximo jueves 23 su más reciente creación: el libro ‘Raíces de mar’.

Lo hará por partida doble: por la mañana estará firmando ejemplares en uno de los puestos que se instalarán en la plaza de la Constitución de Sant Francesc para celebrar Sant Jordi y, por la tarde, a las 19.30 horas, se acompañará de su guitarra para presentar en la biblioteca municipal Marià Villàngomez tanto el libro como el CD que lleva el mismo nombre.

De hecho, es difícil disociar uno del otro, ya que los textos que canta en el disco son los mismos que escribe en el libro. Eso sí, sobre el papel, estos poemas se multiplican casi hasta el infinito al estar reproducidos en cinco diferentes idiomas, los mismos que esta viajera musical habla y ha sentido como suyos en algún momento de su vida: castellano, gallego, catalán, italiano e inglés.

Código QR

«Como músico, tú haces ideas, ideas musicales que nunca sabes cómo van a acabar, porque la música, como arte, está viva», explica Mouriño recordando el origen de este libro-disco.

De una de esas ideas surgió el disco ‘Raíces de mar’, que por circunstancias de la vida tuvo que dividirse y publicarse en dos volúmenes diferentes en formato EP: ‘Mar’ y ‘Raíces’.

Después de varios años de trabajo, los reunió en ‘Raíces de mar’ y, a la hora de hacer llegar su creación al público, decidió hacer algo un poquito más allá del clásico CD o de la publicación en plataformas musicales online. Se le ocurrió plasmar la letra de sus temas en papel, traducirlos a cinco idiomas y editarlos en forma de libro, que incluye un código QR con el que se puede acceder a las canciones.

Viaje musical

El trabajo de esta ecléctica artista, profesora del Conservatorio ‘Catalina Bufí’ y de la Escuela municipal de música y danza de Formentera, representa un viaje musical por su propia biografía. Así, los idiomas elegidos para los textos de libro responden a diferentes momentos vitales suyos en su trayecto desde su Buenos Aires natal hasta su oasis de Formentera sin olvidar nunca la Galicia donde se crió.

En el disco, este recorrido de toda una vida se representa en forma de diferentes estilos musicales y acompañamientos instrumentales, siempre con su guitarra en el papel principal de armadura que da consistencia al conjunto.

Para el futuro, Roxana Mouriño ya tiene una previsión: sacar otro disco, esta vez con sus canciones como guitarrista solista, que grabará también en los estudios de Tempo Estudios de Sevilla y saldrá en 2027.