Programa Aprendizaje Servicio en Formentera: Niños que aprenden a defender la Naturaleza

La tortuga Mora (Testudo graeca) y la 'hierba de es Trucadors' (Achillea maritima) cuentan desde este año con más de 80 pequeños pero aguerridos defensores que harán lo imposible para garantizar su supervivencia en Formentera. El tranquilo reptil y la delicada planta perenne que vive sobre las dunas de ciertas playas estaban en riesgo de desaparición hasta que los alumnos de cuarto de educación Primaria de los colegios Mestre Lluís Andreu y Sant Ferran de ses Roques los eligieron como protagonistas de sus respectivos proyectos en el marco del programa Aprendizaje Servicio (ApS) del Govern balear.

Se trata de una iniciativa que intenta «ligar contenido curricular, como las matemáticas o las ciencias sociales, con los servicios a la comunidad», explicaba este viernes Rafel Maura Reus, el director del Servicio de formación permanente del profesorado de la conselleria de Educación y Universidades del Govern balear.

En el caso de Formentera, esta contribución a la sociedad se ha canalizado hacia la preservación y mejora del medio ambiente con la ayuda del personal del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera.

Desde principios del presente curso, los alumnos de los dos centros han trabajado tanto en el aula como en los entornos naturales de ses Illetes y Can Marroig, con varias visitas a ambas zonas para replantar varios ejemplares de 'hierba de es Trucadors' por un lado, y para colocar carteles informativos sobre la posible presencia de tortugas y su importancia, por el otro.

Un grupo de estudiantes durante la presentación / P.M.V.

Este viernes se celebró un acto en la sala de cultura-cine de Sant Francesc, donde los estudiantes de los dos centros explicaron sobre el escenario y con la ayuda de diapositivas la metodología utilizada y los resultados de sus proyectos.

Formación en el CFP

Para llevar a cabo estas actividades, los docentes han recibido la formación necesaria desde el Centro de Formación del Profesorado de Formentera, cuya directora, Neus Massanet Florit, manifestaba que es la primera vez que la pitiusa menor participa en el programa ApS, que ya está implantado en más de 80 centros educativos del resto de las Balears y que combina el aprendizaje teórico en el aula con su aplicación en la vida real. Con esta metodología activa, el alumno obtiene un «conocimiento significativo», que le ayuda a tomar conciencia de su capacidad para transformar y revertir situaciones y problemas que ellos mismos detectan en su entorno.

Aunque en esta primera edición el proyecto ha estado enfocado en la mejora del ecosistema, está previsto para el año que viene que los estudiantes se impliquen en actividades de carácter más social con la colaboración del Consell Insular en entornos como el Centro de Día de Sant Francesc.