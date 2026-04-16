Ya es oficial: Formentera elaborará su propio aceite de oliva

Formentera da un paso histórico en su sector agrícola. La isla producirá por primera vez su propio aceite de oliva sin necesidad de enviar la aceituna a Ibiza, lo que marca un antes y un después para el campo formenterés.

La medida llega tras el impulso de la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural de Baleares, que ha puesto en marcha la nueva almazara de la Cooperativa del Camp de Formentera, una infraestructura clave para cerrar el ciclo productivo dentro de la propia isla.

Según la información publicada por Olimerca, el proyecto cuenta con una subvención cercana a los 370.000 euros y supone un avance estratégico para el desarrollo del sector oleícola local.

Un cambio clave: producir sin salir de Formentera

Hasta ahora, los agricultores de la isla se veían obligados a trasladar la aceituna a Ibiza para su transformación. Este proceso no solo incrementaba los costes, sino que también podía afectar a la calidad del producto final.

Con la nueva almazara, Formentera podrá elaborar el aceite íntegramente en origen, lo que mejorará la eficiencia del proceso y garantizando un mayor control en cada fase de producción.

Más calidad, menos costes y producto con identidad propia

El conseller de Agricultura, Joan Simonet, ha destacado que esta infraestructura supone “un salto cualitativo muy importante para el aceite de Formentera”, subrayando que evitar el transporte de la aceituna repercute directamente en la calidad final del producto.

Además, ha puesto en valor la colaboración entre el Govern y el Consell Insular, así como el impacto positivo en la reducción de costes y la consolidación de un producto con identidad propia.

Impulso al campo y al cooperativismo

El proyecto se enmarca dentro de la estrategia de diversificación económica de la isla, con el objetivo de reforzar el sector primario, preservar el paisaje y generar valor añadido.

Durante la presentación, también se destacó el papel del cooperativismo como pieza clave para vertebrar el sector agrario, facilitar la comercialización y optimizar recursos.

El Govern mantiene además distintas líneas de apoyo al campo formenterés, como las ayudas de la PAC o los programas Leader, destinadas a modernizar explotaciones, fomentar la incorporación de jóvenes agricultores y compensar los sobrecostes derivados de la insularidad.