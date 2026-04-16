'Hablemos de la barca de Formentera', de Xico Castelló: La historia de la navegación pitiusa dibujada en un libro

Este viernes, 17 de abril, los amantes de la navegación en todas sus variantes tienen una cita a las 19.30 horas en la sala de plenos del Consell de Formentera, en Sant Francesc, donde Xico Castelló Ferrer presentará su último libro: ‘Hablemos de la barca de Formentera. La conexión marítima pitiusa y sus barcos (1900-1980)’.

Esta nueva obra, que llega después de ‘Hablemos de faluchos, balandros y paquebotes. Un pequeño repaso de una época no demasiado lejana’, nació con el objetivo de convertirse en «una crónica» de la evolución del transporte marítimo entre las Pitiusas desde principios del siglo XX hasta los años 80, cuando se produjo «un cambio de paradigma con los ferris y con los rápidos» que modificó radicalmente a la propia pitiusa del sur, explica Castelló.

El autor, vinculado al mundo marítimo desde su nacimiento, ya que su padre trabajó como patrón de la emblemática ‘Joven Dolores’ y con él navegó muchas millas entre las dos pitiusas, no concibe su trabajo como una obra cerrada ni pretende sentar cátedra: «Ha sido complicado recopilar información sobre todos los barcos que han navegado por Formentera, así que, si este libro despierta la curiosidad de otras personas que acaban corrigiendo o ampliando los datos, será perfecto».

Porque este experimentado patrón no busca la gloria ni el reconocimiento del mundo literario. De hecho, asegura que «el alma» del libro son sus dibujos de los barcos realizados por un aficionado autodidacta, «no un artista». Para él, lo más importante es «que no se pierda la historia de la navegación, el patrimonio marítimo que ha hecho de Formentera la isla que es y que forma parte de la identidad de sus habitantes».

Así, en las páginas del volumen se ofrece un apunte histórico, un dibujo y una descripción técnica de cada embarcación cuya presencia en las Pitiusas ha podido documentar. Entre ellas, las personas mayores podrán reconocer naves que de alguna manera formaron parte de su vida, como el ‘Miguel Pequeño’, el vapor ‘Manolito’ o la ya mencionada ‘Joven Dolores’, una barca de madera blanca con cubierta verde que transportaba hasta tres coches en su proa y que empezó a cruzar es Freus en la segunda mitad de los años 60, justo cuando los primeros turistas descubrieron la belleza de Formentera.

Unión Marítima de Formentera

En la presentación de este viernes acompañarán al autor Andreu Ferrer, Santiago Colomar y el editor de la obra, Miquel Costa. Esta actividad está incluida en el programa preparado por la Obra Cultural Balear para conmemorar el centenario de la creación de la Unión Marítima de Formentera, la primera compañía con una línea regular de pasajeros entre las Pitiusas.

Para quien no pueda desplazarse hasta Formentera, el martes 21 de abril se repetirá el acto a las 20.15 en la biblioteca municipal de Ibiza (Can Ventosa).