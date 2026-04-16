La dejadez del Govern en el mantenimiento del Parque Natural de ses Salines obliga a intervenir al Consell de Formentera

El Consell de Formentera ha comunicado a las administraciones competentes que asumirá de manera subsidiaria la retirada de los elementos de protección deteriorados de los sistemas dunares del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera, ante la falta de actuación sobre esta parte del litoral de la isla.

Según ha informado la institución insular a través de la consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, la intervención se centrará especialmente en la retirada de postes, cuerdas y cerramientos que se encuentran rotos, desplazados o abandonados sobre el terreno.

La decisión, según explica el Consell, responde a la necesidad de evitar nuevos daños ambientales y de garantizar la seguridad de los usuarios, dado el estado de degradación que presentan actualmente varios puntos del litoral de Formentera integrados en el parque natural.

Postes y cuerdas que separan la zona dunar de los caminos / CIF

La actuación tendrá un carácter provisional y estrictamente subsidiario, y se plantea como una intervención mínima imprescindible mientras las administraciones competentes no adopten las medidas que les corresponden.

Desde el Consell subrayan que la situación no solo afecta a la conservación del entorno litoral y de los valores ambientales asociados al Parque Natural de ses Salines, sino que también entraña riesgos evidentes para la seguridad, ya que la presencia de elementos rotos, dispersos o inestables puede provocar incidentes, dificultar el paso y agravar el deterioro de los espacios dunares.

Reclamaciones sin respuesta

Castelló ha recordado que la institución insular ya había reclamado con anterioridad estas actuaciones y que, en abril del año pasado, también solicitó poder intervenir directamente sobre estos elementos de protección. Sin embargo, aquella petición no fue atendida al comunicarse que estaba prevista una licitación para ejecutar estos trabajos, una actuación que, a día de hoy, no ha resuelto las necesidades de conservación y seguridad de este entorno. El Consell también remitió en su momento el acuerdo plenario en el que reclamaba estas actuaciones.

Muchas de las barreras que impiden el paso a la zona dunar están rotas / CIF

Por ello, tras un periodo prolongado sin que se haya ejecutado ninguna actuación material para sustituir estos elementos, ni conste actualmente procedimiento alguno en marcha para su mantenimiento o reposición, la institución insular ha formalizado un requerimiento para que se adopten con carácter urgente las medidas necesarias para garantizar la conservación, restauración y correcta ordenación de los sistemas dunares afectados.

Además, el escrito remitido a la dirección general de Medio Natural y Gestión Forestal incorpora un anexo con un reportaje fotográfico realizado el 9 de abril de 2026, así como documentación elaborada por los servicios de inspección del área de Medio Ambiente, con el objetivo de dejar constancia del estado actual de los elementos de protección en diferentes puntos del parque natural.

Las sombras de los aparcamientos tendrán que ser reemplazadas / CIF

De forma paralela, la empresa encargada del mantenimiento del Parque Natural, Ibifor, ha iniciado también los trabajos para limpiar las sombras instaladas en cada aparcamiento y sustituir aquellas que se encuentran en mal estado, con el objetivo de que todos estos elementos estén en condiciones adecuadas al inicio del verano.