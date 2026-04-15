Plan de choque de limpieza integral en Formentera

El Consell de Formentera ha puesto en marcha esta semana un plan de choque de limpieza en los núcleos urbanos de la isla con el objetivo de reforzar el mantenimiento de los espacios públicos y mejorar la imagen de los pueblos.

Según explica el Consell de Formentera en su comunicado, este dispositivo especial supone un refuerzo de los equipos de limpieza, que llevarán a cabo actuaciones intensivas durante las próximas semanas del mes de abril.

Los trabajos han comenzado en Sant Francesc y continuarán de manera progresiva en el resto de núcleos urbanos: Sant Ferran, la Savina, es Pujols, es Caló y la Mola. Las actuaciones se concentrarán especialmente en las zonas con mayor afluencia de personas, con el objetivo de incidir en los espacios más transitados y visibles de cada localidad.

El plan incluye una actuación integral que combina distintos tipos de trabajos para mejorar el estado general de las calles y espacios públicos. Entre las tareas previstas destacan la retirada de malas hierbas, la limpieza mediante barrido mecánico y el baldeo y limpieza a presión.

Limpieza de las calles. / C.F.

Este conjunto de actuaciones permitirá actuar de manera más efectiva sobre la suciedad acumulada y mantener en mejores condiciones los espacios públicos.

Con este plan de choque, el Consell de Formentera continúa reforzando el servicio de limpieza viaria, especialmente en un momento del año en el que se incrementa la actividad en los núcleos urbanos. El objetivo, según señala en su nota, es ofrecer unos espacios públicos más limpios y cuidados, tanto para la ciudadanía como para las personas que visitan la isla.