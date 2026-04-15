Ofertas y descuentos para viajar a Formentera en primavera en ferris, hoteles, restaurantes o 'rent a car'

El Consell de Formentera, a través de la conselleria de Turismo, ha puesto en marcha una nueva edición de la campaña 'Descubre Formentera en primavera', que se desarrollará del 1 al 31 de mayo de 2026 con ofertas y descuentos en servicios turísticos coincidiendo con una amplia programación de actividades deportivas, culturales y gastronómicas.

La iniciativa permitirá acceder a promociones en navieras, alojamientos, alquiler de vehículos y experiencias, con el objetivo de facilitar la llegada de visitantes durante este periodo. Según señala el Consell en su comunicado, la campaña busca atraer turismo en una época del año "especialmente atractiva".

La institución destaca que la primavera ofrece "condiciones ideales" para descubrir la isla con tranquilidad, con días más largos y cálidos que permiten aprovechar mejor la jornada, además de un paisaje en uno de sus momentos más vistosos, con campos llenos de color y una climatología agradable.

Agenda

La campaña coincide con una agenda de actividades durante todo el mes de mayo, con propuestas dirigidas a distintos públicos. Entre ellas figuran el 2 de mayo la Marnató E-dreams by Baleària y el VI Open Caza Fotosub Apnea Formentera; el 9 de mayo, la I Formentera 4x10K; del 11 al 24 de mayo, las semanas gastronómicas; el 16 de mayo, la XVII Mitja Marató de Formentera y 8K; los días 29 y 30 de mayo, las Festes de Sant Ferran; del 29 al 31 de mayo, el evento Formentera Zen; y el 30 de mayo, la Ultraswim Santa Eulàlia – es Pujols.

Según el Consell, este conjunto de actividades convierte el mes de mayo en una oportunidad para "combinar deporte, cultura, gastronomía y naturaleza en un mismo viaje".

La institución insular enmarca esta campaña en su apuesta por poner en valor los meses de temporada media, ofreciendo una experiencia "más tranquila y conectada con el entorno natural de la isla", al tiempo que se da apoyo al tejido turístico local.

Descuentos

La campaña ofrece descuentos de hasta el 30% para viajar en ferri y del 10% en algunos alojamientos de la isla, aunque en algunos casos hay una estancia mínima de tres días para poder disfrutar de la promoción. Además, hay descuentos de hasta un 26% para alquilar vehículos. En restauración también hay ofertas así como en servicios de padle Sur o kayak o incluso de chófer privado.

Toda la información sobre la campaña, las actividades y las ofertas disponibles puede consultarse en la web oficial de turismo de Formentera, formentera.es.