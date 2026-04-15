Homenaje a la República en Formentera: Flores y memoria para enfrentarse al fascismo

Con la sencillez que acompaña a un sentimiento sincero en lugar de alharacas y excesos innecesarios, las orillas de s’Estany des Peix, en Formentera, acogieron este martes, 14 de abril, el homenaje a la República que cada año organiza el Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera.

Momento de la ofrenda floral. | JAVI PAREJO

Medio centenar de personas de todas las edades y condiciones se dio cita sobre los terrenos que ocupaba la colonia penitenciaria conocida como es Campament, en la Savina, para demostrar que los dramáticos hechos que allí acontecieron al terminar la Guerra Civil que acabó con la Segunda República, no caerán en el olvido.

Una bandera republicana presidía el homenaje. | JAVI PAREJO

«La República representa unos valores que cada vez son más necesarios, como la democracia, la justicia, la solidaridad y la fraternidad», comentaba Artur Parrón, historiador y uno de los organizadores del acto.

El acto tuvo lugar en es Campament, en la Savina. | P.M.V.

En el manifiesto leído ante los asistentes, Parrón también afirmaba que «hoy en día, la oscuridad vuelve a alzarse sobre nosotros», en referencia a la reciente derogación de la Ley de Memoria Democrática por parte del Govern balear gracias a los votos de las formaciones políticas PP y Vox. «Era una ley que no hacía daño a nadie, pero que simbolizaba el compromiso de una sociedad democrática con la memoria de un pasado tenebroso», añadía.

Tato Monge, uno de los asistentes más veteranos, que desde hace años se acerca hasta s’Estany des Peix en esta fecha para participar en el homenaje, recordaba las terribles condiciones en las que vivían los presos en la colonia penitenciaria formenterense: «En apenas dos años murieron 58 personas, lo que da una idea de la dureza de este sitio», lamentaba. «Venimos aquí para reivindicar la República, para que esté en la memoria de la gente y para recordar a aquellos que murieron por ella», manifestaba. «Mantendremos viva la memoria histórica aunque nos la quieran quitar, no vamos a dejar que se olvide nunca lo que pasó», concluía.

Para los asistentes al acto de este martes, la receta para combatir la deriva hacia la extrema derecha actual está clara: «La oposición a los que quieren más autoritarismo y desigualdad ha de ser siempre contundente e inequívoca: más memoria, más democracia y más unidad popular».

Ofrenda floral

Tras la lectura del texto, que terminaba asegurando que «la memoria sirve para enfrentar al fascismo», se lanzaron dos ramos de flores al lago a modo de ofrenda a los fallecidos en la colonia, muchos de ellos enterrados sin identificar en fosas comunes y cuyos restos todavía no han sido localizados.

Una de las personas encargadas de llevar a cabo este homenaje floral fue el actor Pepe Zapata, que este miércoles 15 representará la obra ‘El enterrador’ en el cementerio nuevo de Sant Francesc a las 20.30 horas.

Se trata de una obra basada en la vida de los enterradores de la Guerra Civil, en particular la historia del enterrador de Paterna, Leoncio Badía Navarro. El lugar elegido para la representación, donde se han llevado a cabo varias excavaciones en busca de los restos de presos fallecidos en es Campament, añadirá dramatismo a una historia tan dura como real.

El cartel preparado por el Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera junto con la Comisión de Festes de Santa Maria y la Obra Cultural Balear en Formentera para conmemorar la Segunda República continúa el viernes 17 con la presentación del libro ‘Hablemos de la barca de Formentera’, de Xicu Castelló. Será a las 19.30 horas en la sala de plenos del Consell Insular, junto al Centro de Día.