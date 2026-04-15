Fidelizar al trabajador como solución a la alta rotación y las plantillas incompletas en Formentera

Hasta 170 puestos de trabajo se han ofertados en la quinta edición de la Feria del empleo y el emprendimiento de Formentera, celebrada este miércoles en es Jardi de ses Eres, en Sant Francesc, y en la que han participado un total de 13 empresas. Son cifras ofrecidas por el Consell Insular, cuyo conseller de Recursos Humanos, Hugo Martínez, declaraba al inicio de la jornada que este evento "se ha consolidado como un espacio útil tanto para empresas como para las personas que buscan trabajo, ya que permite acceder a la información, presentar candidaturas y hacer entrevistas directamente".

Lo cierto es que la afluencia de público no ha sido muy elevada en esta edición, pero, según varias de las empresas presentes en la feria, sí que ha sido un encuentro productivo. Por ejemplo, desde el Grupo Saona Turística, aseguraban que "a tres semanas antes de abrir, necesitamos cubrir las últimas vacantes, especialmente en el área de restauración, donde nos falta personal de cocina y de sala". La existencia en la isla de la Escuela de Hostelería y Turismo del instituto Marc Ferrer es una ventaja a la hora de encontrar estos profesionales. "Muchos alumnos están interesados en hacer prácticas y, además, suelen residir en la isla, lo que elimina el problema del alojamiento", destacan. Este año, los representantes de este grupo empresarial han recogido "más currículums" de los que esperaban, añadiendo que incluso se había cerrado "alguna contratación".

Los alumnos de cocina y sala del IES Marc Ferrer prepararon y sirvieron un aperitivo / P.M.V.

Alta rotación

Como cada año, la falta de alojamiento y la alta rotación de los empleados son dos de los problemas que afronta el sector de la hostelería, el turismo y el transporte en la isla. Si el primero es difícil de solucionar a corto plazo, conseguir la fidelizar a la plantilla es algo que se puede trabajar desde la propia empresa. Así, el problema de la rotación de los empleados, que supone unas pérdidas para el empresario que invierte cada año en la formación de las nuevas incorporaciones, podría solucionarse "favoreciendo un entorno laboral agradable y bien remunerado, de manera que los trabajadores quieran regresar la temporada siguiente", aportan como idea desde otro grupo hotelero.

Desde RIU Hotels & Resorts, tienen claro que el trato al empleado marca una diferencia: "Para nosotros son personas, con nombres y apellidos, no son solo un número, y eso se nota, porque vuelven a trabajar con nosotros cada año". En esta edición, han hecho "pocas entrevistas, pero muy efectivas", y ya tienen la plantilla casi completa.

La Escuela Oficial de Idiomas en Formentera montó una mesa informativa / CIF

En el Hotel Teranka, cerca de un 80% del personal repite año tras año, un porcentaje muy elevado en comparación con otros establecimientos del sector. Además, ofrecen alojamiento a la práctica totalidad de sus empleados. "Tenemos 69 camas disponibles y una plantilla de 80 personas en temporada alta, de los que muchos son de Formentera, así que podemos decir que todos nuestros trabajadores tienen la vivienda asegurada", explican. "Lo principal es que estén contentos, porque si no, no salen las cosas bien", concluyen.

Falta de alojamiento

La falta de alojamiento sigue apareciendo como el principal y a veces insalvable problema. Si los hoteles pueden ofrecerlo en sus instalaciones o en viviendas concertadas por la propia empresa, compañías de otros sectores como los supermercados o las navieras no pueden dar ese servicio, lo que limita el número de candidatos interesados en sus ofertas.

La mayoría de los que este miércoles han pasado por es Jardí de ses Eres con su currículum en mano ya residen en Formentera, como dos jóvenes universitarias que estaban a la búsqueda de un empleo estival y que contaban que su mayor hándicap era la falta de experiencia y el corto periodo de tiempo por el que estaban disponibles. "Solo podemos trabajar en julio y en agosto, y es difícil que nos cojan para solo una parte de la temporada, porque luego se quedan tirados", comentaba una de ellas.

Ibanat y Bomberos de Formentera también informaron a los interesados de las posibilidades laborales en su sector / P.M.V.

Aunque sus carreras no tienen nada que ver con la hostelería, consideraban que "no debe ser tan difícil trabajar de camarero, todo el mundo lo hace". Y esta es otra de las dificultades que destacan varios de los empresarios: la falta de profesionalidad entre los interesados, que obliga a formarlos desde cero para garantizar un buen servicio a sus clientes, algo que no se hace en dos días y que, además, no sirve de nada si esos trabajadores a quien se ha formado no regresan al año siguiente.

Además de ofertas de trabajo en el sector de la hostelería, en la feria también han participado entidades que ofrecen formación, como la Escuela Oficial de Idiomas o el instituto Marc Ferrer entre otros.