Los escolares de Formentera se acercan al mundo de las abejas con el programa ‘Descubramos la miel’

Formentera ha puesto en marcha la actividad educativa ‘Descubramos la Miel de Formentera’, una propuesta dirigida al alumnado de 3º y 4º de primaria de todos los centros escolares de la isla, que arrancó ayer con su primera jornada.

El proyecto, impulsado por Pimef y la Asociación de Apicultores de Formentera, cuenta con la colaboración de la Conselleria de Sector Primario del Consell, con el objetivo de reforzar el vínculo entre educación, territorio y sostenibilidad desde edades tempranas.

Durante la actividad, los escolares participan en una experiencia práctica en un apiario, donde pueden conocer de cerca el funcionamiento de una colmena, el proceso de producción de la miel y el papel fundamental que desempeñan las abejas en la biodiversidad y la agricultura.

Normas de seguridad

La jornada incluye una introducción a las normas de seguridad, el uso de equipos de protección individual (EPI), la observación directa de las colmenas y explicaciones adaptadas a su edad sobre el trabajo del apicultor. Además, los alumnos realizan una degustación de miel, que añade un componente sensorial a la experiencia y facilita el aprendizaje.

Las visitas continuarán durante el mes de abril y principios de mayo, consolidando esta iniciativa como una herramienta educativa que fomenta el respeto por el entorno natural y pone en valor la importancia de los polinizadores en el equilibrio del ecosistema.