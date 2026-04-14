Formentera reúne a sindicatos y empresarios para afrontar la crisis derivada de la guerra en Irán

El Consell de Formentera ha constituido este martes la primera Mesa de diálogo social de la isla, un nuevo espacio de coordinación impulsado por la institución para dar voz a los principales agentes sociales y económicos y articular una respuesta compartida ante el actual contexto de incertidumbre y las consecuencias económicas derivadas de la guerra de Irán.

La reunión, planteada como una primera toma de contacto, ha servido para recoger las demandas, preocupaciones y propuestas de los distintos sectores representados, que han coincidido en la necesidad de mantener una escucha activa, compartir diagnósticos y analizar con detalle la evolución de la situación antes de concretar posibles medidas de apoyo, según informa la institución insular en un comunicado.

Transporte y sector primario

El presidente del Consell, Óscar Portas, ha explicado que durante la reunión se ha expuesto cuál es la situación actual de la isla: "Qué margen real tenemos para actuar y qué limitaciones tiene hoy la administración insular". Además, ha apuntado que ya se han identificado algunos ámbitos especialmente sensibles, como el transporte y el sector primario. Portas ha querido dejar constancia de que "la capacidad económica del Consell es muy frágil" y tiene "muy poco margen de maniobra", debido, entre otros factores, al enorme gasto que supone para la institución la tutela de menores. "Si Formentera debe complementar ayudas a los sectores más afectados deberá ser con financiación que venga de fuera", ha asegurado.

"Hemos puesto sobre la mesa los sectores que pueden verse más afectados, como el transporte y el sector primario, y hemos coincidido en la necesidad de actuar con prudencia, manteniendo este espacio de diálogo abierto para valorar las medidas que hagan falta", ha añadido.

En este contexto, el Consell ha emplazado el estudio de eventuales ayudas a una fase posterior, una vez se disponga de un análisis más preciso del impacto real que la situación pueda tener sobre las familias, los trabajadores y la actividad económica de la isla. La intención, según ha defendido la institución, es que cualquier decisión se adopte con criterios de necesidad, utilidad y eficacia.

Durante la sesión, el Consell también ha defendido la necesidad de que el Gobierno de España permita a los consells insulares utilizar sus remanentes, de manera que las administraciones que han mantenido una gestión responsable puedan movilizar recursos propios si el contexto lo requiere. Desde la institución se considera que impedir ese uso reduce el margen de reacción precisamente en momentos en los que puede ser más necesario.

Medidas de la Unión Europea

Asimismo, en la reunión se ha puesto de manifiesto que, por el momento, no se ha registrado un aumento de las solicitudes de ayuda en Formentera. Aun así, tanto la institución como los agentes sociales han coincidido en que conviene actuar con cautela, seguir de cerca la evolución de la situación y esperar también a conocer las posibles medidas que pueda plantear la Unión Europea.

Portas ha recordado además que el Govern balear ya tiene presente la realidad de la triple insularidad de Formentera y ha asegurado que el Consell continuará siguiendo la evolución del escenario.

El presidente Óscar Portas interviene durante la reunión de la Mesa / CIF

"Las ayudas deben estudiarse con seriedad, después de escuchar a los sectores y de evaluar bien el escenario, porque lo que toca es tomar decisiones útiles y bien enfocadas", ha remarcado el presidente insular, que ha adelantado que la Mesa se volverá a reunir cuando estén definidas las ayudas de la Unión Europea.

A la primera reunión de la Mesa de diálogo social de Formentera han asistido, además de Óscar Portas, el conseller de Hacienda, Javier Serra,representantes de UGT, CCOO, la PIME de Formentera, la Cámara de Comercio de Formentera y la CAEB de Ibiza y Formentera, así como una representante de CSIF, que ha participado en calidad de invitada.