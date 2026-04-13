El PSOE denuncia que el quirófano del Hospital de Formentera no funciona correctamente desde que tuvo que cerrarse el pasado octubre

El PSOE de Formentera ha denunciado este lunes la situación que arrastra el Hospital de Formentera por los problemas que afectan al quirófano y a la sala de partos, que, según los socialistas, sufren cierres intermitentes desde el pasado mes de octubre sin que la conselleria balear de Salud haya ofrecido todavía una solución definitiva.

La formación socialista asegura que esta situación ha provocado la reprogramación de intervenciones quirúrgicas y la derivación de pacientes al Hospital Can Misses, en Ibiza, tanto para operaciones como para partos, y considera que se trata de un problema de "máxima gravedad" que afecta de forma directa a la calidad asistencial que reciben los ciudadanos de la isla.

El conseller socialista Rafa Ramírez advierte en una nota de prensa enviada a los medios de que, a la vista de las explicaciones técnicas ofrecidas hasta ahora, las actuaciones llevadas a cabo han sido "sólo reparaciones puntuales, insuficientes para garantizar la estabilidad y la continuidad de un servicio esencial".

Desde el PSOE de Formentera reclaman a la conselleria de Salud que dé explicaciones "claras e inmediatas" sobre las causas de esta situación y detalle qué medidas concretas piensa adoptar para recuperar la normalidad asistencial y asegurar el funcionamiento estable tanto del quirófano como de la sala de partos del hospital insular.

Los socialistas defienden que no basta con "intervenciones temporales" y sostienen que es necesario "abordar una actuación estructural de fondo en la zona afectada para garantizar con seguridad y continuidad un servicio" que consideran "básico para la isla".

Problema mayor

Además, subrayan que no se trata de una incidencia menor ni aislada, sino de un problema que obliga a muchas personas y familias de Formentera a desplazarse a Ibiza para recibir atención sanitaria esencial, con el consiguiente perjuicio en términos de incomodidad, incertidumbre, coste personal y desigualdad territorial.

Por ello, el PSOE también insta al equipo de gobierno de Sa Unió a reclamar una respuesta inmediata y a actuar con contundencia ante una situación que, a su juicio, supone una nueva muestra de la fragilidad de los servicios sanitarios de Formentera.

La formación concluye que la ciudadanía de la isla merece un hospital plenamente operativo y una atención "digna, cercana y segura", sin depender de derivaciones constantes a otra isla para cuestiones tan sensibles como una intervención quirúrgica o un parto.