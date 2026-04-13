La programación de Formentera Intercultural sigue esta semana con gastronomía y actividades por la diversidad

Formentera Intercultural 2026 afronta esta semana la segunda parte de su programación después de haber celebrado ya, entre el 8 y el 12 de abril, el Mundialet Formentera 2026 en las instalaciones del polideportivo Antoni Blanc de Sant Francesc, una de las primeras actividades incluidas en esta edición dedicada a la convivencia y la diversidad cultural.

El programa continuará ahora con una nueva tanda de propuestas centradas en la gastronomía, el cine, la narración oral y el baile, que se desarrollarán entre el 14 y el 22 de abril en distintos espacios de la isla.

Uno de los ejes principales de esta segunda semana será 'Cocinas del mundo', unas tardes gastronómicas organizadas en las instalaciones del Centre de Dia para aprender a elaborar platos tradicionales de distintos países. Los talleres se celebrarán de 17 a 19 horas, tendrán un precio de 10 euros por sesión y permitirán descubrir recetas de Indonesia, Cuba, Argelia y Venezuela.

La programación culinaria arrancará el martes 14 de abril con un taller dedicado a Indonesia, en el que se prepararán nasi goreng de gambas, satay de pollo, rawon de carrilleras y nasi bakar tongkol con pescado de la isla, de la mano de Juanjo Marí Pardo, del restaurante Es Cupina. Al día siguiente, el miércoles 15 de abril, será el turno de Cuba, con una propuesta formada por cochinillo, arroz moro y yuca con mojo, a cargo de Marta Elvis Clavelo Aguila.

El ciclo continuará el martes 21 de abril con una jornada centrada en Argelia, en la que se elaborarán ternera con salsa al estilo argelino y corazones de almendra, impartida por Mohamed Elamine Saboun y Mohamed Nait Maamar. El cierre llegará el miércoles 22 de abril con un taller de cocina de Venezuela, donde se prepararán arepas de carne mechada y guacamole con Marielis Yainamy Aparicio Castillo.

Cine y cuentacuentos

Junto a estas citas gastronómicas, el programa de Formentera Intercultural incluye también otras actividades abiertas al público. El miércoles 15 de abril, a las 18.30 horas, el Casal de Joves acogerá una tarde de cine para fomentar el respeto a la diversidad con la proyección de la película 'Indomable'. Un día después, el jueves 16 de abril, a las 17.00 horas, el Punto de lectura de Sant Ferran será escenario del cuentacuentos 'El largo viaje de Anakrònica'.

Además, el 22 de abril se ha programado también un taller de cocina de Argelia dirigido al alumnado de cocina del IES Marc Ferrer y una noche de bailes latinos, con la que se pondrá el broche final a esta edición.

Las inscripciones para los talleres de 'Cocinas del mundo' pueden realizarse en el Área de Bienestar Social, en venda des Brolls s/n, junto al Centre de Dia, hasta el 14 de abril, en horario de 9 a 14 horas.

Con esta programación, Formentera Intercultural 2026 entra ya en su tramo central tras haber superado su primera cita deportiva y mantendrá durante los próximos días su apuesta por el encuentro entre culturas a través de actividades participativas y abiertas a la ciudadanía.