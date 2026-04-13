Govern y Consell reactivan el patronato del Museo de Formentera con el edificio de nueva planta previsto en Sant Francesc como pieza clave del proyecto

Formentera ha dado este lunes un nuevo paso para reactivar su proyecto museístico con la reunión de la Fundación Museo y Centro Cultural de Formentera, un encuentro que ha servido para regularizar el Patronato de la entidad y reordenar una estructura que permanecía bloqueada desde 2008, sin actividad efectiva ni aprobación de cuentas anuales durante casi dos décadas.

La reunión, celebrada en la isla, ha contado con la participación del conseller balear de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà; el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas; el conseller insular de Patrimonio, Javier Serra; el secretario autonómico de Cultura, Pedro Vidal; el director general de Cultura del Govern, Llorenç Perelló, y representantes de la fundación.

Con esta sesión, el Govern y el Consell han abierto una nueva etapa con la intención de dotar al patronato de contenido, actividad y capacidad real para impulsar el futuro Museo de Formentera, con especial atención al edificio de nueva planta previsto en la calle de Sant Joan, junto al cementerio viejo, considerado la pieza central del proyecto. La casa tradicional de sa Senieta y Can Ramon, ambos en Sant Francesc, son las otras dos ubicaciones donde se instalará el único museo público de la pitiusa del sur, un proyecto que emana de la Ley balear de Patrimonio de 1998.

En la reunión mantenida en Formentera también ha participado el conseller de Patrimoni, Javi Serra / CIF

Esta ley establecía la obligación de crear un museo en Formentera en el plazo de tres años, pero la isla sigue siendo hoy la única del archipiélago que carece de una infraestructura cultural de estas características. El proyecto acumula así décadas de demora, entre cambios de legislatura, modificaciones de planes, problemas urbanísticos y reiterados anuncios incumplidos.

Aunque el museo fue concebido en 2003, no fue hasta 2007 cuando se produjo el primer movimiento relevante con la constitución de la Fundación del Museo y Centro Cultural de Formentera, impulsada entonces por el Govern, el antiguo Consell de Ibiza y Formentera, el desaparecido Ayuntamiento de Formentera, la entidad bancaria ‘Sa Nostra’ y su fundación. Poco después, en 2008, se constituyó el patronato de la fundación, adaptado ya a la nueva realidad institucional del recién creado Consell de Formentera, pero el impulso volvió a frenarse.

El impulso definitivo de Fanny Tur

El patronato no se reunió de nuevo hasta 2017, casi una década después. Entonces, con Fanny Tur al frente de la conselleria balear de Cultura, se volvió a prometer un impulso definitivo al proyecto antes del final de la legislatura de 2019. De aquella nueva etapa surgió, en 2018, la idea de una red museística de tres espacios, en lugar del único edificio de nueva planta previsto hasta entonces.

A partir de ese momento, el futuro museo quedó articulado en torno a sa Senieta como sede principal, Can Ramon como espacio para la colección etnográfica y el solar junto al Cementerio Viejo, destinado a archivo, laboratorio, biblioteca y dependencias administrativas. Sin embargo, los tres espacios han avanzado a ritmos distintos sin que ninguno haya logrado todavía convertir el proyecto en una realidad tangible.

En el caso del solar de la calle Sant Joan, el proyecto inicial redactado en 2003 por el arquitecto ibicenco Elías Torres quedó descartado y, a día de hoy, sigue pendiente la redacción del proyecto del nuevo edificio. Precisamente en ese punto quiere centrarse ahora el Consell, según las declaraciones de Bauzà y Portas tras su reunión de este lunes.

En este contexto, el presidente del Consell defiende que la reunión de este lunes ha permitido "poner el Patronato como toca" y convertir la fundación en el instrumento desde el que se trabaje de forma ordenada y directa en el proyecto del museo. Portas subraya que, aunque existen varios espacios en desarrollo, la pieza clave sigue siendo el futuro museo de la calle de Sant Joan, llamado a vertebrar la ambición cultural y arqueológica de la isla.

Durante el encuentro, el conseller balear Jaume Bauzà también ha insistido en la necesidad de que el Gobierno de España se implique en la creación del Museo de Formentera del mismo modo que lo hace con las infraestructuras museísticas estatales de Ibiza, Mallorca y Menorca.