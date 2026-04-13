Crisis migratoria
Dos cuerpos más llegan a las costas de Formentera, probablemente migrantes fallecidos durante su viaje hacia España
El primer cadáver fue localizado el viernes 10 en la zona de es Carnatge y el segundo este domingo en es Pujols
Dos nuevos cuerpos han aparecido recientemente en las costas de Formentera. El primero de ellos fue localizado sobre las 20 horas en la zona de es Carnatge, aproximadamente en el kilómetro 10,5 de la carretera de la Mola, según avanzó la emisora de radio local Ràdio Illa. Desde la Guardia Civil especifican que el cadáver se encontraba exactamente en la cala Pou d'en Miquel Pere.
El segundo hallazgo lo ha adelantado IB3 y tuvo lugar este domingo, sobre las 9,45 de la mañana, en la playa de la localidad de es Pujols, según confirma el servicio de prensa de la Guardia Civil.
Los dos cuerpos fueron trasladados hasta las dependencias de pompas fúnebres, donde se seguirá el protocolo previsto hasta su entierro en el cementerio de Sant Francesc de Formentera.
Aunque desde la Guardia Civil nunca confirman la identidad ni procedencia de estos cadáveres, todo hace pensar que se trataría de dos nuevas víctimas de la ruta migratoria irregular entre las costas de Argelia y España, las dos primeras de este mes de abril.
Anteriormente, el pasado 30 de marzo fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer en aparente avanzado estado de gestación en la playa de ses Canyes, en la costa de Llevant. Con los dos nuevos fallecidos serán 22 las personas no identificadas cuyos restos reposan en el camposanto formenterés.
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