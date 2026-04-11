El Hospital de Formentera se prepara para el verano con más médicos, enfermeras y técnicos.

El Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef) reforzará desde el 15 de abril y hasta el 31 de octubre los diferentes dispositivos de atención urgente del Hospital de Formentera con la incorporación de doce profesionales, dos meses más que el año pasado, cuando los refuerzos comenzaron a mediados de mayo y finalizaron a finales de septiembre, apuntan.

Según indica la gerencia de la sanidad pública pitiusa en una nota, la ampliación de estos refuerzos durante dos meses adicionales tiene como objetivo "responder con calidad asistencial al incremento de la demanda previsto para este verano".

El Servicio de Urgencias incorporará durante seis meses y medio dos médicos, dos enfermeras y dos técnicos en cuidados de enfermería, lo que permitirá, afirman desde Asef, dotar al servicio con personal suficiente para responder a las necesidades asistenciales. Estos refuerzos permanecerán en horario de mañana, en turnos de doce horas, durante todo el verano.

Además, debido al aumento de actividad derivado del incremento poblacional que experimenta la isla de Formentera en verano, los servicios de Radiología y de Laboratorio se reforzarán durante el mismo periodo con dos técnicos superiores especialistas en Laboratorio Clínico y Biomédico y dos técnicos superiores especialistas en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear.

El área administrativa también contará con un refuerzo para el Servicio de Admisión y otro para el Servicio de Facturación.

Balance de Urgencias: menos casos atendidos

Por otra parte, durante el primer trimestre de 2026 se han atendido en el Servicio de Urgencias del Hospital de Formentera 3.338 casos, un 19,16% menos que en el mismo periodo de 2025, cuando hubo 4.129 asistencias.

Las derivaciones realizadas desde el Hospital de Formentera a otros centros también han disminuido un 18% entre enero y marzo de este año. Según los datos facilitados por el Área de Salud, se ha pasado de 45 traslados a otros hospitales en los tres primeros meses de 2025 a 37 personas derivadas en el primer trimestre de este año. Esto indica, explican, que "el Servicio de Urgencias ha ganado mayor capacidad resolutiva" y que, con ello, "es menos necesario derivar a los pacientes fuera de la isla y sus procesos pueden resolverse en el hospital formenterés".

Por último, valoran que el tiempo de resolución de casos en el Servicio de Urgencias del Hospital de Formentera se sitúa en 2,44 horas, un 1,6% menos que hace un año y el más bajo de Baleares, añaden desde Asef.