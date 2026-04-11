Formentera reúne por primera vez la Mesa de Diálogo Social para hacer frente a la crisis económica

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha convocado para el próximo martes 14 de abril la primera sesión de la Mesa de Diálogo Social de Formentera, un nuevo espacio impulsado por la institución insular para "dar una respuesta compartida" ante el actual contexto de incertidumbre económica y social provocado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

La reunión, programada para las 12 horas, servirá para constituir formalmente este órgano y comenzar a analizar posibles ayudas y medidas que se puedan impulsar desde Formentera ante el impacto de la crisis internacional.

Se trata de la primera vez que la isla pone en marcha una mesa de diálogo social propia, concebida como "una herramienta estable de coordinación entre el Consell y los principales agentes sociales y económicos".

El decreto de creación señala que este órgano nace con "la voluntad de dialogar, consensuar y encontrar fórmulas útiles que faciliten la toma de decisiones en momentos de dificultad o inestabilidad, con especial atención a la protección del tejido económico y social de la isla pitiusa".

La mesa contará con la participación de las organizaciones sindicales CCOO y UGT y de entidades empresariales como Pimef, la Cámara de Comercio y la CAEB. Además, podrá incorporar representantes políticos y otras personas o entidades vinculadas a los asuntos que se traten.

Portas destaca en una nota que, según recoge el Consell de Formentera, la isla "necesita espacios útiles para escuchar y actuar. Esta mesa nace con la voluntad de sumar esfuerzos, compartir diagnósticos y estudiar respuestas que ayuden a proteger familias, trabajadores y sectores económicos ante situaciones que generan preocupación e incertidumbre".