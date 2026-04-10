Salvar la posidonia en Formentera: 150.000 euros para financiar proyectos de protección de las praderas

El Consell de Formentera ha abierto la convocatoria 2026-2027 del Save Posidonia Project con una dotación total de 150.000 euros destinada a financiar proyectos vinculados a la conservación de la posidonia y la protección del medio marino.

La convocatoria y las bases reguladoras se han publicado este jueves en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB número 46, de 9 de abril de 2026) y se financiarán en dos anualidades, con 75.000 euros para 2026 y 75.000 euros para 2027. Según explica el Consell Insular de Formentera, el objetivo es transformar la recaudación del proyecto Save Posidonia en actuaciones concretas que contribuyan a preservar uno de los principales valores ambientales de Formentera.

La convocatoria está dirigida a personas físicas y jurídicas, así como a entidades públicas y privadas que quieran desarrollar iniciativas relacionadas con la conservación de la posidonia, la investigación científica, la sensibilización ambiental o la prevención del impacto ecológico.

Requisitos

Los proyectos deberán incluir una memoria técnica, el presupuesto, el calendario de ejecución y el correspondiente plan de comunicación y difusión. Las propuestas podrán tener una duración anual o plurianual, hasta un máximo de tres años, en función de sus características. Las personas y entidades interesadas dispondrán de 30 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación en el BOIB, para presentar sus solicitudes.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva, teniendo en cuenta criterios como la calidad técnica de los proyectos, su viabilidad, el grado de innovación y el impacto ambiental positivo que puedan generar.

El Save Posidonia Project se puso en marcha en 2017 con la voluntad de apoyar iniciativas que contribuyan a la conservación de la posidonia y a reforzar la concienciación sobre la importancia de proteger el mar de Formentera.

Con esta nueva convocatoria, el Consell de Formentera señala que continúa dando salida a proyectos que ayuden a proteger un ecosistema clave para la biodiversidad y la calidad ambiental del Mediterráneo, y a transformar la implicación ciudadana en acciones concretas sobre el territorio.