Arriban dos pateras a Formentera con 28 migrantes

Un total de 28 migrantes fueron rescatados en la tarde y noche de este miércoles en Formentera. La primera de las dos pateras, en la que viajaban 14 personas de origen magrebí, fue avistada cuando se encontraban en el mar a unas cuatro millas al sur de la isla de Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

El operativo de rescate se activó a las 20.45 horas e intervinieron el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, que se encargaron de auxiliar a los ocupantes de la embarcación.

Por otra parte, la Guardia Civil de Formentera interceptó en la noche de este miércoles a otras 14 personas ya en la línea de costa de la isla, concretamente en la zona de s’Estufador. Según la información facilitada, la actuación se produjo a las 22.25 horas y entre las personas interceptadas había diez de origen subsahariano, tres de origen magrebí y una de origen asiático. En el operativo intervino la Guardia Civil de Formentera.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado de salud de las personas rescatadas. La constante llegada de embarcaciones irregulares a las costas de Baleares consolida una ruta que en los últimos años ha registrado un notable repunte, especialmente en Formentera y que se intensifica con la llegada del buen tiempo.