La falta de vivienda y la insularidad, principales escollos para aumentar la presencia de la Guardia Civil en Formentera

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) se han reunido para tratar la carencia estructural de efectivos en la isla. La institución insular indica en un comunicado que durante el encuentro trataron las necesidades específicas que, según el secretario general provincial, Luis Fernández del Blanco, está marcada por la llegada masiva de embarcaciones irregulares.

Portas remarca que la llegada de embarcaciones es una cuestión que requiere coordinación, capacidad operativa y una mirada amplia, tanto desde el punto de vista de la seguridad como de la atención a una situación especialmente sensible. En este sentido, defiende que es importante que la isla pueda contar con los recursos adecuados para hacer frente a este escenario con garantías.

La complicada cobertura de plantillas

Ambas partes abordaron en el encuentro diferentes cuestiones vinculadas al funcionamiento y a las necesidades de la Guardia Civil en Formentera como la cobertura de plantillas, cosa que afecta directamente a la capacidad de respuesta durante todo el año. También hablaron sobre la necesidad de contar con agentes de la Guardia Civil de Tráfico, Servicio Marítimo de la Guardia Civil y de agentes especializados como la Policía Judicial de la Guardia Civil.

Portas señala que la isla presenta unas singularidades muy concretas, tanto por su dimensión territorial como por la fuerte estacionalidad y por la presión añadida que se registra en determinados momentos del año. Por ello, está a favor de que estas circunstancias se tienen que tener en cuenta a la hora de planificar recursos y efectivos. "Formentera necesita que su realidad sea escuchada e incorporada en la planificación de los servicios del Estado, porque solo desde el conocimiento del territorio se pueden dar respuestas eficaces", afirma.

Fernández del Blanco, por su parte, ha incidido en la dificultad de completar y fidelizar las plantillas y los agentes destinados en la isla a causa del elevado coste de la vivienda, la carencia de medidas compensatorias vinculadas a la insularidad y unas condiciones retributivas que, hoy, no resultan bastante atractivas para favorecer la estabilidad de los efectivos en la isla.

Recursos adaptados a la isla

El presidente insular remarca que el Consell de Formentera continuará con su reclamación ante las administraciones competentes de la necesidad de adaptar los recursos y los efectivos a la realidad específica de la isla. Seguirá con esta solicitud a pesar de no tener competencias directas en materia de seguridad estatal.

Los representantes de las dos instituciones compartieron diagnósticos acerca de la situación de Formentera y el Consell escuchó de primera mano las necesidades planteadas por los representantes del AUGC. Las dos partes profundizaron en una línea de trabajo basada en la colaboración institucional y la defensa de los intereses de Formentera.