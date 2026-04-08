Las embarcaciones con amarre en s'Estany des Peix tienen hasta este día para presentar la documentación obligatoria en Formentera

El Consell de Formentera ha aprobado este miércoles, 8 de abril, un nuevo decreto de presidencia para ampliar en cinco días hábiles el plazo el que las personas titulares de embarcaciones con amarre asignado en s’Estany des Peix puedan actualizar la documentación vinculada a sus embarcaciones. De esta manera, el plazo finalizará el próximo 15 de abril.

Según explica el Consell, la medida se enmarca en "el proceso de ordenación y regulación de los amarres de este espacio natural", con el objetivo de disponer de información actualizada sobre las embarcaciones autorizadas y seguir avanzando en una gestión "más clara, ordenada y ajustada a la normativa".

El Consell recuerda que, una vez transcurrido el plazo ampliado sin que se haya presentado la documentación requerida, se considerará que se renuncia al amarre asignado y se archivará el correspondiente expediente.

Documentación a presentar

Este requerimiento afecta a todas las personas titulares de embarcaciones con amarre asignado, que deben acreditar la titularidad y las condiciones de navegación de la embarcación. Informan que la documentación requerida incluye: el título de propiedad o derecho de uso, la documentación de registro o matrícula, la licencia o permiso de navegación, el certificado de navegabilidad, la titulación náutica correspondiente y la póliza de seguro vigente.

La documentación puede presentarse de forma presencial en la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Consell de Formentera o de manera telemática, a través de la Oficina Virtual de Atención Ciudadana (OVAC). Además, las personas que necesiten asesoramiento o asistencia para completar el trámite pueden solicitar cita previa por teléfono con el área de Medio Ambiente.