El Senado acelera la tramitación para que Formentera tenga su propio senador

La orden del día del pleno del Senado de este miércoles incluye como punto si se tramitará de manera directa y en lectura única la reforma de la Constitución Española, impulsada por el Parlament de Baleares, que modifica el artículo 69.3 para que Formentera disponga de su propio senador y se desvincule del dúo electoral que conforma actualmente con Ibiza. De esta manera, la reforma constitucional se debatirá y votará próximamente en la Cámara, pero antes se debe decidir la forma de tramitación, puesto que se ha pedido que sea en lectura única, sin pasar por ponencia ni comisión.

Llegó el apoyo del PP a esta reforma en el Congreso, después de que el PSOE permitiera aprobar una enmienda a la reforma para que en la Constitución se mantenga la denominación Ibiza en castellano, en vez del topónimo Eivissa que propuso el Parlament balear. El Parlament intentó aprobar esta reforma constitucional en otras tres legislaturas sin efecto, aunque ahora las Cortes Generales prevén aprobarla próximamente. Ahora, Formentera e Ibiza comparten circunscripción electoral para las elecciones al Senado. Este cargo lo ocupa en la actualidad Juanjo Ferrer, que se presentó a las elecciones pasadas con la candidatura conjunta de PSOE, Sumar, Esquerra Unida de les Illes Balears y Ara Eivissa.

La reforma ya existe en otros lugares de España

Esta propuesta del Parlament incluye que el apartado 3 del artículo 69 de la Constitución incluyera en su redactado que le corresponde un senador a las islas de Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y la Palma. Además, se incluye una disposición adicional única para que la eficacia de la creación de la circunscripción electoral al Senado por la isla de Formentera "quedará demorada" hasta las siguientes elecciones a la Cámara, en cuanto haya entrado en vigor esta reforma de la Constitución.

El Parlament balear, en la exposición de motivos, defiende que esta reforma: "Intenta que queden reconocidas de manera efectiva en el Senado las singularidades territoriales, geográficas y existenciales del conjunto de los territorios que conforman España, en toda su pluralidad y diversidad constitutiva". Además, pone de manifiesto el protagonismo de las islas para que la decisión "se considere una buena reforma constitucional, sentida como propia y querida, dentro del propio archipiélago balear (en plena igualdad con el canario) y, por extensión, en el conjunto de España".

Otras propuestas que se intentaron introducir

Cuando se planteó la reforma constitucional, algunos grupos habían aprovechado para plantear enmiendas sobre otras cuestiones. Asimismo, el Congreso ciñó esta iniciativa a la enmienda sobre Formentera. En relación con ello, la Mesa del Congreso vetó la tramitación de la enmienda que presentó la Unión del Pueblo Navarro (UPN), que planteaba derogar la disposición transitoria cuarta de la Carta Magna, que regula el procedimiento específico para la posible incorporación de Navarra al régimen autonómico del País Vasco, porque no guardaba relación con el objeto de esta proposición de ley.

Además, se planteó el mismo criterio con las once enmiendas que presentó el PNV a esta reforma, que pretendían modificar, entre otras, el artículo 2 de la unidad de España, reconocer la autodeterminación, limitar la inviolabilidad del Rey y derogar el artículo 155 que permite al Gobierno intervenir a comunidades autónomas.