Formentera suma un segundo inspector de Turismo para intensificar el control contra el intrusismo en la isla

El Consell de Formentera ha incorporado a un segundo inspector de Turismo para reforzar durante los próximos seis meses el servicio de inspección turística de la institución, en un momento clave para la isla marcado por el inicio de la temporada y el aumento de la actividad turística.

Esta incorporación se suma a la del inspector que tomó posesión el pasado mes de febrero y permitirá al Consell ampliar su capacidad de actuación y control en materia turística durante los meses de mayor presión sobre el sector.

Con este refuerzo temporal, la institución insular podrá intensificar las tareas de inspección y vigilancia para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, especialmente en lo relativo a la oferta turística ilegal y a las actividades que operan sin el correspondiente título habilitante.

El nuevo inspector prestará servicio entre los meses de abril y septiembre, ambos incluidos, y contribuirá a reforzar los recursos del Consell en un ámbito considerado prioritario para preservar el modelo turístico de la isla.

Entre sus funciones figuran la inspección de establecimientos turísticos, la detección de alquileres turísticos ilegales y la tramitación de expedientes sancionadores cuando sea necesario.

Oferta regulada y de calidad

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha subrayado en un comunicado que la institución" sigue dando pasos para dotarse de más herramientas con las que proteger el modelo turístico de la isla, combatir el intrusismo y defender una oferta regulada, ordenada y de calidad".

Portas ha añadido que "reforzar la inspección no es solo una cuestión de control, sino también de responsabilidad institucional con la isla, con el sector que cumple la normativa y con la calidad de vida de los residentes"..