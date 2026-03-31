Turismo
Formentera suma un segundo inspector de Turismo para intensificar el control contra el intrusismo en la isla
El nuevo efectivo se incorpora durante seis meses para intensificar el control sobre la oferta ilegal y las actividades sin título habilitante en la isla
El Consell de Formentera ha incorporado a un segundo inspector de Turismo para reforzar durante los próximos seis meses el servicio de inspección turística de la institución, en un momento clave para la isla marcado por el inicio de la temporada y el aumento de la actividad turística.
Esta incorporación se suma a la del inspector que tomó posesión el pasado mes de febrero y permitirá al Consell ampliar su capacidad de actuación y control en materia turística durante los meses de mayor presión sobre el sector.
Con este refuerzo temporal, la institución insular podrá intensificar las tareas de inspección y vigilancia para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, especialmente en lo relativo a la oferta turística ilegal y a las actividades que operan sin el correspondiente título habilitante.
El nuevo inspector prestará servicio entre los meses de abril y septiembre, ambos incluidos, y contribuirá a reforzar los recursos del Consell en un ámbito considerado prioritario para preservar el modelo turístico de la isla.
Entre sus funciones figuran la inspección de establecimientos turísticos, la detección de alquileres turísticos ilegales y la tramitación de expedientes sancionadores cuando sea necesario.
Oferta regulada y de calidad
El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, ha subrayado en un comunicado que la institución" sigue dando pasos para dotarse de más herramientas con las que proteger el modelo turístico de la isla, combatir el intrusismo y defender una oferta regulada, ordenada y de calidad".
Portas ha añadido que "reforzar la inspección no es solo una cuestión de control, sino también de responsabilidad institucional con la isla, con el sector que cumple la normativa y con la calidad de vida de los residentes"..
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil vigila en Ibiza las guanteras por este documento obligatorio: hasta 200 euros de multa
- Los primeros turistas de la temporada en Ibiza: 'Aquí que llueva tanto no es normal, ¿no?
- Formentera sanciona con 150.000 euros a un restaurante por operar como discoteca sin licencia
- Fallece en Ibiza el arqueólogo Josep Maria López Garí, apasionado del mundo púnico y fenicio
- Pillado un hombre por pinchar las ruedas de al menos 14 coches en el mirador de es Vedrà en Ibiza
- No pisarán la cárcel tras ser pillados traficando con varias drogas en un hotel-discoteca de Ibiza
- Violencia en el fútbol base: la Policía Local de Ibiza interviene tras un nuevo altercado en la grada
- Can Bute, la casa de Ibiza que se anuncia en Idealista en primera persona y busca nuevo dueño