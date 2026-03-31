Formentera reactiva el 1 de abril la línea L3 entre la Savina, ses Illetes y es Pujols

El Consell de Formentera, a través de la conselleria de Movilidad, reactivará a partir del 1 de abril la línea de autobús L3, que conecta el puerto de la Savina con la playa de ses Illetes y es Pujols, dos de las zonas con mayor afluencia de la isla durante la temporada.

Con la vuelta de este servicio, que permanece interrumpido durante los meses de invierno, la institución insular busca facilitar los desplazamientos tanto de residentes como de visitantes y reducir la presión del vehículo privado en puntos especialmente sensibles, como el entorno del parque natural de ses Salines.

La línea L3, de carácter turístico, mejora además la conexión entre el principal punto de llegada a Formentera, el puerto de la Savina, y algunas de las playas más concurridas de la isla en los meses de mayor actividad.

El servicio funcionará con distintas expediciones a lo largo del día, tanto de ida como de vuelta, con frecuencias repartidas entre la mañana y la tarde.

Dentro de esta línea se establecen dos recorridos diferenciados. Por un lado, la ruta amarilla, que unirá el puerto de la Savina con la playa de ses Illetes y ofrecerá siete trayectos diarios de ida y vuelta. Por otro, la ruta azul, que conectará la Savina con ses Illetes y es Pujols, con dos trayectos diarios de ida y vuelta.

Con la reactivación de la L3, Formentera refuerza su apuesta por una movilidad más sostenible y ordenada en el inicio de la temporada y amplía la oferta de transporte público para mejorar la conexión con algunas de las zonas más visitadas de la isla.