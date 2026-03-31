El Govern de Prohens acusa al PSOE de "urdir una estrategia" para hacer que el PP votara en contra del senador por Formentera

El vicepresidente primero del Govern balear y conseller de Economía, Antonio Costa, ha arremetido contra el Partido Socialista durante el pleno del Parlament de este martes, asegurando que, tanto los socialistas como la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, "urdieron una estrategia para intentar por todos los medios que el Partido Popular a nivel nacional votara en contra de que Formentera tuviera un senador propio". En un tono bronco, Costa ha manifestado que a los socialistas "Formentera y los formenterenses les resultan indiferentes", aseverando que lo único que querían desde el PSOE era "poner en un compromiso al PP".

El conseller del Ejecutivo de Prohens ha añadido que "el summum" de la "estrategia" socialista era que el Partido Popular "votara en contra" de que la pitiusa del sur tuviera un senador, pero "el tiro les ha salido por la culata" a los socialistas, ya que, según su opinión, "han hecho un ridículo galáctico".

Costa respondía así a una calmada intervención de la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Costa, quien se ha limitado a felicitar "al pueblo de Formentera por haber conseguido esta reforma constitucional", con una especial mención al primer senador formenterés, Isidor Torres. La socialista ha remarcado la rapidez con la que se tramitó la votación el pasado 26 de marzo en el Congreso de los Diputados, atribuyendo esta celeridad a la ayuda de la también socialista Francina Armengol, presidenta de la Cámara Baja, y ha pedido al conseller balear, "como miembro del Govern y del Partido Popular", que el próximo paso del proceso para que la reforma efectiva de la Constitución que permita a Formentera elegir su propio senador sea también "diligente". Tras la aprobación de la modificación por parte del Congreso, ahora debe ser el Senado quien lo apruebe, y esta Cámara Alta tiene una mayoría del Partido Popular entre sus miembros. Costa ha finalizado su intervención añadiendo que confía en que, si se cumplen los plazos, antes del verano podría estar acabada la reforma de la Carta Magna.

El vicepresidente del Govern ha sorprendido al plenario con su belicosa intervención, generando numerosos murmullos entre los diputados que el presidente del Parlament, Gabriel Lesenne, ha tenido que acallar. Costa ha afirmado con rotundidad que "Formentera y los formenterenses pueden constatar con claridad que el PP de Formentera, el Consell de Formentera y el diputado por Formentera han defendido sus intereses y tienen peso político en las Illes Balears y en Madrid".

Para finalizar su intervención, el también conseller de Economía ha invitado a Pilar Costa a "pedir disculpas a Formentera y a los formenterenses por haberlos utilizado con su perversa estrategia política".