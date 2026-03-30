Neus Costa vincula su nuevo poemario al paisaje y la luz de Formentera

La poesía volverá a ocupar un lugar destacado en la agenda cultural pitiusa con la presentación de 'El camí de ca teva', el nuevo poemario de la autora formenterera Neus Costa Mayans, publicado por Edicions Aïllades. El libro, que combina palabra e imagen, iniciará su ciclo de presentaciones con dos citas destacadas: la primera, el miércoles 1 de abril, en La Biblioteca Marià Villangómez de Sant Francesc Xavier de Formentera y la segunda, el 16 de abril, en Ibiza aún por confirmar el lugar de la presentación.

El estreno en Formentera tendrá lugar a las 19.30 horas y contará con la participación de Raquel Guasch y Clara Escandell, encargadas de introducir la obra junto a la autora y al editor, Ramon Mayol. El acto incluirá además una actuación acústica de Mon&Marcel, en una propuesta que subraya el carácter sensorial y transversal del proyecto.

'El camí de ca teva' plantea un recorrido íntimo y emocional profundamente vinculado al paisaje de Formentera. "A través de una escritura clara, depurada y sensorial, Neus Costa construye un itinerario en el que memoria, identidad y pertenencia se entrelazan con la luz, la tierra y el mar de la isla. El volumen propone así un viaje hacia la casa física, pero también hacia la casa interior", asegura la editorial en un comunicado.

Portada 'El camÍ de ca teva' / Neus Costa Mayans

Geografía, memoria, pasado y presente

Entre los ejes centrales del poemario figuran la llar entendida como territorio emocional más allá de la geografía, la memoria como hilo conductor entre pasado y presente, la isla como espacio simbólico, refugio y espejo, y el camino como metáfora de transformación y retorno.

La editorial destaca además que este libro supone un hito dentro de la colección 'Ones de poesia', ya que es el primer volumen escrito por una autora de Formentera, ampliando así el mapa literario de la serie.

Las ilustraciones de Laia Marí Serra acompañan los poemas con un trazo limpio y minimalista. "Son dibujos de líneas finas, formas orgánicas y composiciones abiertas que evocan elementos del paisaje, del cuerpo y de la memoria. Cada imagen funciona como una prolongación visual del poema, aportando matices y atmósferas sin imponerse al texto", señala la editorial.

El libro incluye también dos prólogos, firmados por Raquel Guasch Ferrer y Clara Escandell Ferrer, que sirven como puertas de entrada complementarias a la obra. Ambas miradas inciden en la dimensión íntima del viaje poético que plantea Neus Costa y en "la capacidad de la palabra para convertirse en refugio, memoria y revelación", añade la nota.

Como es habitual en Edicions Aïllades, la publicación incorpora un código QR que enlaza al canal de YouTube Editorial TV, donde la propia autora presenta la obra. Además, el poema 'Ulls' ha sido musicalizado por Mon&MarCel y puede escucharse a través de ese mismo recurso incluido en el libro.

Neus Costa Mayans, maestra formenterera distinguida con el Premi Sant Jaume 2023 por su trayectoria profesional en el Centro de eduación Sant Ferran de ses Roques, ha estado vinculada durante años a la vida cultural de la isla. En 1979 recibió el Premi Baladre de poesía con el poemario 'Impressions' y en 2010 ganó el X Premi Joan Castelló Guasch con el libro de relatos 'Fora Peu'. También ha trabajado en la recuperación y escritura de leyendas de Formentera y ha publicado diversos relatos en recopilaciones y revistas.

'El camí de ca teva', con 64 páginas, forma parte del volumen 20 de la colección Ones de poesia. El libro puede encontrarse en librerías, en la web de la editorial y en Amazon.