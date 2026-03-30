Formentera ingresó 305.000 euros por el acceso a ses Illetes en 2025

El Consell de Formentera ha recibido un total de 305.000 euros de la empresa Ibifor, que gestiona el acceso previo pago y el estacionamiento en diferentes áreas del Parque Natural de Ibiza y Formentera. Así lo afirmó la consellera de Medio Ambiente y Movilidad, Verónica Castelló, en su respuesta a una pregunta del PSIB-PSOE durante el pleno ordinario de marzo celebrado este lunes. Sobre el destino de esta cantidad, la consellera declaró que se invierte en trabajos de «conservación, gestión y mejora» del Parque, especificando que parte de esos fondos sirven para mantener las estructuras que proporcionan sombra en los aparcamientos, así como para garantizar la limpieza de la zona.

El estado de conservación de este espacio natural, protegido por diferentes normativas de ámbito autonómico y estatal, también se trató durante una proposición presentada por el PSIB-PSOE para instar a la Demarcación de Costas del Estado y a la Dirección general de Espacios Naturales del Govern balear a reparar tanto las barreras que protegen el ecosistema del paso de vehículos y viandantes como la señalización del Parque.

La proposición de los socialistas recibió el apoyo de Gent per Formentera (GxF) y del conseller no adscrito, Llorenç Córdoba, pero acabó siendo rechazada por los votos en contra de Sa Unió y el voto de calidad del presidente del Consell, Óscar Portas, que rompió el empate.

Amarres en s’Estany des Peix

Castelló también fue interpelada sobre el proceso iniciado por el Consell para la asignación definitiva de los amarres en s’Estany des Peix. La responsable del área afirmó que durante el mes de mayo estará terminado el listado con los datos actualizados de las 281 personas que tienen un amarre asignado.

Relacionado con la conselleria de Medio Ambiente y el acceso al mar, Castelló informó, a raíz de una proposición de GxF que fue rechazada por los votos en contra de Sa Unió, de que «en las próximas semanas» podrán iniciarse y terminarse los trabajos de reparación de las rampas situadas junto a la boca de s’Estany des Peix y en la playa de es Copinar, en Migjorn. Al parecer, estas labores se han retrasado debido a la sucesión de temporales que han sufrido las Pitiusas este invierno, a pesar de que el Consell ya tiene desde hace tiempo el material necesario y está contratada la empresa que se ocupará de la reparación.

Respecto a la prometida rampa en la zona del hotel Rocabella, en es Pujols, según la información que avanzó ayer la consellera de Sector Primario, Belén Palerm, no estará lista este año.