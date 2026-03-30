GxF reclama la libre circulación de vehículos de Formentera por Ibiza

El partido insularista Gent per Formentera (GxF), presentará un recurso de reposición ante el Consell de Ibiza para que sean estudiadas las alegaciones que presentó hace un mes al proyecto de regulación de la circulación de vehículos en la isla vecina, Eivissa Circular. Esta iniciativa, que podría provocar un retraso en la aplicación de la normativa si lleva aparejada una petición de suspensión, fue anunciada este lunes en el transcurso del pleno ordinario correspondiente al mes de marzo, tras no prosperar una proposición de urgencia del PSIB-PSOE en la cual se pedía al Consell de Formentera que presentara un requerimiento de reconsideración o un recurso contencioso administrativo con medidas cautelares ante lo que los socialistas consideran «una decisión discriminatoria del Consell de Ibiza sobre la movilidad interinsular».

El origen de esta acción administrativa está en la aprobación el pasado 20 de marzo por parte del pleno del Consell Insular de la isla vecina de las limitaciones de aplicación de la Ley 5/2024, del 11 de noviembre, sobre el control de afluencia de vehículos a Ibiza, que estipula una cuota reservada para residentes en Formentera de 120 vehículos diarios.

Tanto los socialistas como GxF respetan la decisión de la pitiusa del norte de regular el acceso de vehículos a motor, pero consideran que se «discrimina» a Formentera «al no entender» lo que supone para sus ciudadanos cualquier restricción de acceso a una isla donde se centralizan recursos sanitarios, administrativos, educativos o de transporte.

El PSIB-PSOE creen que el Consell de Formentera «no puede limitarse a observar como otra administración aprueba decisiones que afectan directamente a la ciudadanía». Por su parte, desde GxF recordaron que la formación presentó alegaciones a la aprobación inicial de Eivissa Circular, pero no han recibido respuesta formal a esas alegaciones antes de la aprobación final.

Llegado el momento de votar si se aceptaba incluir la proposición socialista por urgencia en el orden del día, cuestión para la que es necesaria una mayoría absoluta del pleno, la ausencia en la sesión plenaria de la consellera de GxF, Alejandra Ferrer, provocó que no se consiguieran los votos necesarios y la proposición ni siquiera pudo ser debatida. En ese momento, el secretario general, Ángel Custodio Navarro, explicó que, aunque «entre administraciones no hay recursos administrativos, solo se pueden presentar requerimientos de reconsideración o directamente un recurso contencioso», los partidos políticos sí pueden presentar recursos de reposición, algo que, finalmente, GxF hará.

Memoria democrática

La derogación de la Ley de memoria democrática en el Parlament balear el pasado 10 de marzo, también estuvo presente en el pleno de este lunes. Tanto PSOE como GxF llevaban en el orden del día sendas proposiciones que denunciaban este «grave retroceso institucional, democrático y moral». Al final, presentaron una misma proposición consensuada que también incluía aportaciones del conseller no adscrito, Llorenç Córdoba, en la cual, y tras ser aprobada por unanimidad, el pleno del Consell de Formentera rechaza «firmemente» la derogación de la norma al tiempo que insta al Parlament a «revertir» esa anulación. Asimismo, la institución insular se compromete a impulsar la redacción y aprobación de la Ordenanza Insular de Memoria democrática de Formentera.

Regulación en es Cap

El pleno ordinario celebrado este lunes también aprobó por unanimidad mantener durante 2026 la regulación de acceso a sa Tanca d’Allà Dins, en la zona de es Cap de Barbaria, así como a es Caló des Mort y a es Ram, «con el objetivo de proteger los espacios sensibles de la isla, evitar aglomeraciones y reforzar la seguridad» durante los meses de máxima afluencia turística a la isla. La prohibición de circular en vehículos a motor por la estrecha carretera que lleva al faro de es Cap y las restricciones en el entorno de las dos zonas de la costa de Migjorn se extenderán del 15 de mayo al 15 de octubre.

Otra de las propuestas que el equipo de Gobierno llevó al pleno y que fue aprobada por unanimidad es la creación de una serie de espacios de ocio canino en la isla. En una primera fase, que podría estar lista este año, se instalaría un parque canino en Sant Francesc y otro en la Savina. Después se estudiaría ampliar la medida a otras localidades. También se prevé modificar la ordenanza de uso y aprovechamiento de las playas de Formentera para habilitar espacios autorizados para el ocio canino, que estarán debidamente delimitados y regulados.