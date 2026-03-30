Intrusismo
La Asociación Balear de Ocio y Entretenimiento celebra la multa en Formentera a un local que actuaba como discoteca sin licencia
La patronal considera que este tipo de medidas deben marcar un precedente claro frente a prácticas que operan al margen de la normativa
E.P.
La Asociación Balear de Ocio y Entretenimiento (Abone) ha valorado positivamente la sanción de 150.000 euros impuesta a un establecimiento ubicado en el Parque Natural de ses Salines, en Formentera, por desarrollar una actividad distinta a la autorizada por su licencia. En un comunicado, la entidad ha señalado que el local operaba como discoteca sin tener permiso, incumpliendo así las condiciones de su licencia y la normativa aplicable.
La patronal ha considerado que este tipo de medidas deben marcar un precedente claro frente a prácticas que operan al margen de la normativa, especialmente cuando implican el desarrollo de actividades distintas a las autorizadas. "El cumplimiento de las licencias no es una opción, es la base para garantizar un ocio seguro, ordenado y de calidad, además de proteger a los empresarios que sí cumplen con la normativa", han señalado.
En este sentido, ha reiterado la necesidad de mantener una vigilancia activa y continuada para evitar este tipo de situaciones que generan competencia desleal y perjudican la imagen del sector, ha insistido.
Asimismo, ha recordado que el cumplimiento normativo no sólo afecta a la tipología de la actividad, sino también a aspectos clave como los aforos, la seguridad, la insonorización y la adecuada convivencia con el entorno y los vecinos.
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