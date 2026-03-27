La V Feria de Empleo de Formentera ofrecerá entrevistas rápidas y charlas para desempleados y emprendedores

Formentera celebrará el próximo 15 de abril la V Feria de Empleo y Emprendimiento, una cita que reunirá en Sant Francesc a empresas, entidades y personas en busca de trabajo con el objetivo de poner en contacto directo la oferta y la demanda laboral en la isla.

La feria, organizada por Formentera Impulsa, del área de Desarrollo Local del Consell Insular, cuenta con la colaboración del instituto Marc Ferrer, el Soib, ADR Balears, la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera y la patronal Pimef.

La jornada se desarrollará entre las 9.30 y las 15 horas en el Jardí de ses Eres y en el Centre Antoni Tur Gabrielet, y reunirá a 13 empresas, con cerca de una veintena de establecimientos y actividades diferenciadas, que ofrecerán alrededor de 170 puestos de trabajo en sectores como la hostelería, el turismo, el comercio y los servicios.

Entre las empresas participantes figuran BOES Grup (Casbah, Ses Eufabietes), Insotel Group (Mar y Land, Formentera Playa), Gecko Hotel & Beach Club / Las Dunas, Grupo Saona Turística (Hotel Cala Saona, Es Caló Apartaments), HANNAH Formentera, Hotel Teranka, PAYA Hotels (Five Flowers, Blanco), Formentera Lines, Trasmapi, RIU Hotels & Resorts (Hotel Riu Palace La Mola), Sabàtic Formentera Hotel, Balearia y Eroski.

Los perfiles profesionales que se buscan son variados e incluyen camareros, cocineros, técnicos de mantenimiento, recepcionistas, agentes de pasaje y especialistas en frutería. Además, las empresas dispondrán de espacios habilitados para recoger currículums y realizar entrevistas rápidas durante la misma jornada.

Talleres y charlas

Más allá de las ofertas laborales, la feria incluirá también un programa de charlas y talleres dirigido a personas desempleadas, emprendedoras y al público en general. Los contenidos abordarán cuestiones relacionadas con los servicios de empleo, la transformación digital, el diseño de modelos de negocio y el uso de la inteligencia artificial aplicada al emprendimiento.

Una de las charlas impartidas en la edición del año pasado. / P.M.V

En la cita participarán asimismo distintas entidades y organismos vinculados al empleo y la formación, que instalarán casetas informativas para dar a conocer recursos, itinerarios y oportunidades profesionales en Formentera. Entre ellos estarán el instituto Marc Ferrer, ADR Balears, Formentera Impulsa, IB-Jove, InfoJove, la EOI (Escuela Oficial de Idiomas), Punto de Orientación Académica y Profesional del Govern balear, el Instituto de las Cualificaciones Profesionales de las Illes Balears, Fundación Universidad-Empresa de las Illes Balears y su Departamento de Orientación e Inserción Profesional, Ibanat, la Cooperativa del Camp de Formentera, la Confraria de Pescadors de Formentera y los Bombers del Consell Insular.

Las personas interesadas ya pueden presentar sus candidaturas a través de la web de Formentera Impulsa, en el apartado dedicado a la V Feria de Empleo y Emprendimiento.

Programa

El programa arrancará a las 9.30 horas con la inauguración oficial de la feria. A las 9.45 horas se celebrará una charla de presentación sobre los servicios del Soib, ADR Balears y Formentera Impulsa. A las 10.30 horas, el instituto Marc Ferrer acogerá una charla-coloquio sobre transformación digital en pymes dentro del proyecto Baleares Digital Boost.

Los alumnos del IES Marc Ferrer se encargan del catering / Carmelo Convalia

La programación continuará a las 11.15 horas con un taller sobre la herramienta Canvas para el diseño visual de negocios, seguido a las 12 horas de un catering a cargo de la Escuela de Hostelería y Turismo del instituto Marc Ferrer. Por la tarde, a las 13.15 horas, se ofrecerá la charla-taller participativa titulada Mujer emprendedora 2.0: cómo utilizar la IA para dar forma a tu idea antes de lanzarte a la piscina, impartida por Cristina Torres Mayans. Finalmente, a las 14.15 horas tendrá lugar un nuevo taller de ADR Balears sobre la herramienta online de plan de empresa ibempren.es.

Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse al Área de Desarrollo Local del Consell de Formentera a través de los correos aodl@conselldeformentera.cat y firaocupacio.cif@gmail.com, o llamando al teléfono 971 073 887.