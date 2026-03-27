Atención conductores: cambios a la hora de aparcar en la zona azul de Formentera

El Consell de Formentera informa de que, a partir del próximo 1 de abril, volverán a estar en funcionamiento las limitaciones horarias de la zona azul en las localidades de Sant Francesc, es Pujols y Sant Ferran. De este modo, el servicio recuperará su funcionamiento habitual en estos tres núcleos, mientras que en la Savina, donde la zona azul se mantiene activa durante todo el año, seguirá operativo con normalidad.

Imagen de una zona azul en la localidad de Sant Ferran / CIF

La reactivación de estas limitaciones tiene como objetivo ordenar el estacionamiento y facilitar la rotación de vehículos en las zonas con mayor presión de tráfico, especialmente con la llegada de una época de mayor actividad en la isla.

El horario de funcionamiento será de lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16 a 20 horas, y los sábados, de 9 a 14 horas. Los domingos y festivos, el estacionamiento será gratuito.

Plazas de 30 minutos

El Consell recuerda, además, que también es obligatorio sacar tique en las plazas de alta rotación de 30 minutos, así como respetar las zonas de carga y descarga, las plazas reservadas para personas con discapacidad y los espacios habilitados para la recarga de vehículos eléctricos.

La institución insular vuelve a destacar el uso del tique electrónico, una herramienta que permite gestionar el estacionamiento regulado de forma más cómoda, rápida y sostenible, al evitar el uso de papel y contribuir a una movilidad más eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

Toda la información relacionada con el funcionamiento del servicio puede consultarse a través de la web de la zona azul. En cuanto a la recarga de vehículos eléctricos, las novedades sobre la aplicación móvil y el llavero que sustituye a la tarjeta pueden consultarse a través de la red Melib.

El Consell recuerda también que Formentera dispone de la Oficina para la Transición Energética, situada en la calle de sa Roca Plana, 51, en es Pujols, que ofrece atención presencial los miércoles de 10 a 14 horas y de 15 a 17.30 horas, además de atención telefónica y por correo electrónico para resolver dudas o realizar consultas relacionadas con la energía y la movilidad eléctrica.