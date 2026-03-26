Formentera consigue el respaldo del Congreso y ya está más cerca de conseguir su senador

A las dos y media del mediodía de este viernes, un suspiro de alivio ha recorrido la tribuna de los invitados en la sala de plenos del Congreso de los Diputados donde se sentaba una amplia comitiva formada por miembros del Consell Insular de Formentera, de los partidos políticos de la isla y del Parlament balear. Finalmente, y aunque la incertidumbre se ha mantenido prácticamente hasta la votación final, el proceso para que Formentera pueda elegir a su propio senador, previa reforma del artículo 63.4 de la Constitución Española, podrá seguir adelante tras obtener el respaldo de tres quintos de los diputados de la Cámara.

Con los votos a favor asegurados desde primera hora de la mañana de todas las fuerzas políticas del hemiciclo excepto los de VOX, cuyo portavoz ha dejado claro que votaría en contra, la pelota quedaba sobre el tejado de los diputados del PP, pues su apoyo era imprescindible para alcanzar la mayoría necesaria para cualquier modificación de la Carta Magna. Tras dos sorpresivas abstenciones en votaciones previas y numerosas declaraciones contradictorias, nadie tenía claro qué postura iban a tomar los populares, así que la tensión se mantuvo hasta que la presidenta de la Mesa del Congreso, la balear Francina Armengol, anunció el resultado de la votación. Ahora, la proposición pasará al Senado, donde también debe ser aprobada por una mayoría mejorada de tres quintos de los votos y, si no se pide un referéndum al respecto, la reforma será sancionada y promulgada por el Rey para después ser publicada en el Boletín Oficial del Estado y hacerla efectiva.

Enmiendas

Antes del momento de la votación, que supone un importante paso para conseguir una reivindicación histórica que la pitiusa menor persigue desde hace dos décadas, tanto el partido ultraderechista Vox como los populares han tenido la oportunidad de presentar y defender sus enmiendas a la proposición original presentada ante las Cortes por el Parlament balear.

Por parte del Grupo Parlamentario Vox ha intervenido Jorge Campos Asensi, quien ha repetido los argumentos que puso sobre la mesa en la votación del 10 de febrero, cuando el Congreso debía decidir si tomaba en consideración la proposición de reforma de la Constitución o no. El diputado ha insistido en la idea de que un senador más “no va a solucionar nada”, además de considerar que supondrá “un gasto inútil”. Campos ha repasado los problemas que, a juicio de su partido, preocupan realmente a Formentera, destacando la “invasión inmigratoria descontrolada” que, según sus cálculos cuesta “más de 1.000 euros al año” a cada habitante de la pitiusa del sur. El diputado ha continuado su intervención conminando al PP a no pactar con un gobierno “de ultra izquierda”, al que ha acusado de “incumplir sistemáticamente la Constitución”.

En cuanto al Grupo Parlamentario Popular, el diputado José Vicent Marí Bosó ha sido el encargado de defender la enmienda presentada por los populares y que solicitaba mantener en la redacción del articulado el topónimo Ibiza en lengua española en lugar de la versión catalana Eivissa que aparecía en el texto original aprobado en el Parlament por unanimidad. Bosó ha señalado en su intervención que, técnicamente, la Constitución ya reconoce a la circunscripción de Formentera al Senado desde que se constituyó el Consell Insular en julio de 2007.

Milena Herrera muestra una fotografía del PP usando el topónimo Eivissa / Javi Parejo

Votación

Llegado el momento de votar si se incluían las enmiendas o no, todos los grupos han rechazado las de Vox mientras que la del PP ha salido adelante gracias a la abstención del PSOE y a pesar de los votos en contra de los ultraderechistas. El voto socialista ya había sido adelantado durante el debate por la diputada Milena Herrera, que ha justificado la abstención para “no permitir que este sea el precio para que Formentera se quede sin senador”. Herrera ha aprovechado la ocasión para asegurar que “la enmienda del PP demuestra su enorme dependencia de Vox y su intento de embarrar la reforma”. Para reafirmar su crítica, ha mostrado fotografías de la fachada del Consell Insular de Ibiza, donde aparece el topónimo en catalán, así como otros actos institucionales en los que dirigentes del propio Partido Popular ha usado Eivissa en lugar de Ibiza.

Tras un breve intermedio durante el cual el pleno ha seguido tratado los asuntos del orden del día, la presidenta del Congreso a dado comienzo a las votaciones finales, donde 312 diputados han votado a favor de reformar el artículo 69.3 de la Constitución española para que, al hablar de circunscripciones a efectos de elección de senadores, Ibiza y Formentera dejen de estar unidas por un guión y este se convierta en una coma.