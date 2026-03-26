Aplauso político casi unánime tras el paso dado por Formentera en el Congreso para conseguir su senador

La aprobación en el Congreso de los Diputados de la reforma constitucional para que Formentera llegue a tener senador propio ha sido calificada este jueves como una jornada "histórica", "de justicia" y de corrección de una "anomalía democrática" por las fuerzas políticas e institucionales implicadas en el acuerdo: el PSOE celebró que la isla vaya a contar por fin con representación propia en el Senado; el PP reivindicó su apoyo como "decisivo" para culminar una demanda largamente planteada; y, por su parte, el presidente del Consell Insular, Óscar Portas, destacó que el Congreso ha escuchado una reivindicación «justa, legítima y sostenida durante muchos años", dando a la isla la voz propia que reclamaba en la Cámara territorial.

Tras la votación de la proposición en el pleno del Congreso, que finalizó con el voto a favor de 312 diputados de diferentes grupos políticos, en contra de los 33 miembros del Grupo Parlamentario Vox y la abstención de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y cuatro de los siete representantes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), no se hicieron esperar las reacciones de las partes que han tenido un mayor protagonismo a la hora de llevar hasta las Cortes Generales lo que hasta ahora parecía un sueño inalcanzable.

"Ningún privilegio"

Desde el Consell Insular, el presidente Óscar Portas agradeció el respaldo de los diputados que votaron a favor y aseguró que la Cámara baja ha escuchado por fin una reivindicación "justa, legítima y sostenida durante muchos años". Portas enmarcó la jornada como un avance institucional para la isla. "Es un día importante para Formentera y para la calidad democrática del Estado", afirmó, añadiendo que la isla no pedía "ningún privilegio", sino "poder tener voz propia en el Senado". El presidente del Consell añadió además que "se ha hecho justicia" con Formentera, finalizando con una frase contundente: "Hoy ha ganado Formentera".

En la misma línea se expresó la presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, que manifestó su "alegría" y calificó la votación como "un día histórico" para Formentera y para Balears. Armengol defendió que la reforma viene a corregir una situación injusta para los formenterenses, al tratarse, según subrayó, de la única isla de España que no puede hasta ahora elegir senador propio.

El secretario general de los Socialistas de Formentera, Rafael Ramírez, ligó el acuerdo a una reclamación de largo recorrido al recordar que se trata de una reivindicación que arrancó "en la década de los 90". A su juicio, la aprobación permitirá que la isla ejerza una representación "con derecho propio y pleno en el Senado de España" y que el futuro senador o senadora pueda "aportar la visión de Formentera al conjunto de las leyes del Estado".

El PP reivindica su voto "clave"

Desde el PP aprovecharon para reivindicar el resultado. En una nota de prensa, los populares sostienen que su respaldo fue determinante para sacar adelante la reforma y presentan la votación como la respuesta a una anomalía democrática. En ese contexto, el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo afirmó: "Corregimos hoy una anomalía y damos una voz propia a Formentera en el Senado, para que pueda defender y trasladar las necesidades derivadas de su singular realidad, fruto de su triple insularidad, ante las instituciones del Estado".

Por su parte, el diputado popular José Vicente Marí, que defendió en el pleno la enmienda presentada por el PP que exigía la retirada del texto original de la proposición del topónimo en catalán Eivissa, aseguró tras las votaciones que su partido ha sido "históricamente el principal defensor de la autonomía política de Formentera" y avanzó que seguirá trabajando en la tramitación de la iniciativa para "cristalizar y culminar este proceso".

El recientemente nombrado presidente del PP en Formentera, Hugo Martínez, también puso el acento en el carácter histórico de la jornada y agradeció el apoyo recibido en el Congreso. "No pedíamos ningún privilegio, sino justicia, representación y una voz propia en el Senado", afirmó.

Para terminar, el actual senador por Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, calificó de "gran día" la votación de este jueves, "a pesar de los intentos del PP de boicotear esta reivindicación histórica".