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Misas, procesiones y viacrucis centran el programa religioso de Formentera para Semana Santa

Sant Francesc, Sant Ferran y El Pilar serán escenario de un extenso programa de celebraciones litúrgicas que comienzan el 29 de marzo y se extienden hasta el 5 de abril

Imagen de la representación del viacrucis en Sant Francesc el año pasado.

Imagen de la representación del viacrucis en Sant Francesc el año pasado. / P.M.V

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Formentera

Formentera ya tiene listo el programa de actividades religiosas para la Semana Santa 2026, que se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril con actos repartidos entre las parroquias de Sant Francesc, Sant Ferran y Nuestra Señora del Pilar. El calendario arranca el Domingo de Ramos, 29 de marzo, con la tradicional bendición de ramos y misas en los tres núcleos de la isla. En Sant Francesc habrá misa a las 12 horas y bendición a las 20 horas, mientras que en Sant Ferran se celebrarán las dos cosas a las 11 horas y en El Pilar a las 12 horas.

Durante los días siguientes, del 30 de marzo al 1 de abril, se celebrará el Triduo en honor a Jesús Nazareno en la parroquia de Sant Ferran a las 21 horas, acompañado de misas y confesiones también en Sant Francesc a las 20 horas.

El Jueves Santo, 2 de abril, incluirá la celebración de la misa La última cena en las tres parroquias. Será a las 18 horas en El Pilar y a las 20 horas en Sant Francesc. En Sant Ferran, la misa tendrá lugar a las 18.30 horas y una hora después saldrá la procesión de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que recorrerá las calles del municipio.

El Viernes Santo, 3 de abril, será uno de los días centrales, con la celebración de viacrucis, pasos y oficios de la Pasión del Señor en los distintos templos. Así, en Sant Francesc se representará el viacrucis y los pasos a partir de las 12 del mediodía y el santo oficio será por la tarde, a las 19 horas.

En Sant Ferran se celebra primero el santo oficio, a las 18 horas, seguido a las 19 horas de los pasos y el viacrucis. En El Pilar comenzarán con los pasos y el viacrucis a las 17 horas, seguido por la celebración de la Pasión de Nuestro Señor a las 18 horas.

Vigilia Pascual

La programación continuará el Sábado Santo, 4 de abril, con la Vigilia Pascual, que se celebrará por la noche en los tres templos, comenzando a las 21 horas en El Pilar para seguir a las 22 horas en Sant Ferran y terminar a las 23 horas en Sant Francesc.

Con los actos festivos y las misas del Domingo de Pascua, 5 de abril, termina el extenso calendario preparado por las Parroquias de Formentera en colaboración con la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y el Consell Insular.

Noticias relacionadas y más

La misa de Pascua con caramelles será a las 10 horas en El Pilar y a las 12 horas en Sant Francesc. En Sant Ferran tendrá lugar la misa a las 11 horas y, además, al mediodía saldrá la procesión del Santo Encuentro, donde se representa el encuentro entre Cristo resucitado y la Virgen María, uno de los momentos más simbólicos de la celebración.

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