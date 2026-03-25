Misas, procesiones y viacrucis centran el programa religioso de Formentera para Semana Santa

Formentera ya tiene listo el programa de actividades religiosas para la Semana Santa 2026, que se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril con actos repartidos entre las parroquias de Sant Francesc, Sant Ferran y Nuestra Señora del Pilar. El calendario arranca el Domingo de Ramos, 29 de marzo, con la tradicional bendición de ramos y misas en los tres núcleos de la isla. En Sant Francesc habrá misa a las 12 horas y bendición a las 20 horas, mientras que en Sant Ferran se celebrarán las dos cosas a las 11 horas y en El Pilar a las 12 horas.

Durante los días siguientes, del 30 de marzo al 1 de abril, se celebrará el Triduo en honor a Jesús Nazareno en la parroquia de Sant Ferran a las 21 horas, acompañado de misas y confesiones también en Sant Francesc a las 20 horas.

El Jueves Santo, 2 de abril, incluirá la celebración de la misa La última cena en las tres parroquias. Será a las 18 horas en El Pilar y a las 20 horas en Sant Francesc. En Sant Ferran, la misa tendrá lugar a las 18.30 horas y una hora después saldrá la procesión de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que recorrerá las calles del municipio.

El Viernes Santo, 3 de abril, será uno de los días centrales, con la celebración de viacrucis, pasos y oficios de la Pasión del Señor en los distintos templos. Así, en Sant Francesc se representará el viacrucis y los pasos a partir de las 12 del mediodía y el santo oficio será por la tarde, a las 19 horas.

En Sant Ferran se celebra primero el santo oficio, a las 18 horas, seguido a las 19 horas de los pasos y el viacrucis. En El Pilar comenzarán con los pasos y el viacrucis a las 17 horas, seguido por la celebración de la Pasión de Nuestro Señor a las 18 horas.

Vigilia Pascual

La programación continuará el Sábado Santo, 4 de abril, con la Vigilia Pascual, que se celebrará por la noche en los tres templos, comenzando a las 21 horas en El Pilar para seguir a las 22 horas en Sant Ferran y terminar a las 23 horas en Sant Francesc.

Con los actos festivos y las misas del Domingo de Pascua, 5 de abril, termina el extenso calendario preparado por las Parroquias de Formentera en colaboración con la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y el Consell Insular.

La misa de Pascua con caramelles será a las 10 horas en El Pilar y a las 12 horas en Sant Francesc. En Sant Ferran tendrá lugar la misa a las 11 horas y, además, al mediodía saldrá la procesión del Santo Encuentro, donde se representa el encuentro entre Cristo resucitado y la Virgen María, uno de los momentos más simbólicos de la celebración.