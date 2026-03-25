Formentera insiste ante el Govern para evitar que se desmonten los quioscos cada invierno

El Consell de Formentera no tira la toalla en su defensa de no desmontar los quioscos de playa entre el 15 de enero y el 15 de febrero de cada año. Recientemente, ha aprobado interponer un recurso potestativo de reposición contra la resolución del Govern balear en la cual inadmitía la petición de la institución insular de modificar la concesión administrativa de los servicios de playa para eliminar la obligación de desmontarlos anualmente. El Consell Insular defiende en su escrito que el Govern no debería haber rechazado la petición sin estudiarla a fondo. A su juicio, lo correcto habría sido tramitarla y resolver después si procedía aceptarla o denegarla, pero no dejarla fuera de entrada.

El origen del conflicto está en la solicitud que el Consell presentó el 14 de enero de 2025 para modificar la concesión del dominio público marítimo-terrestre vinculada a los quioscos y otros servicios de playa de Formentera. El Govern balear acabó por no aceptar a trámite esa petición en una resolución firmada el 29 de diciembre de 2025 y notificada al Consell el 4 de febrero de 2026.

Uno de los argumentos centrales del recurso es el impacto ambiental. El Consell apoya su postura en un estudio técnico elaborado en noviembre de 2025 por la empresa Podarcis, que concluye que resulta menos agresivo para el entorno mantener los quioscos instalados durante toda la concesión y retirarlos solo al final, en lugar de desmontarlos y volverlos a montar cada año.

Según ese informe, el montaje y desmontaje periódico provoca más movimiento de maquinaria, más presión sobre la arena y las dunas, más residuos y una huella de carbono mayor. En cambio, mantener las estructuras fijas durante la vigencia de la concesión reduciría esas alteraciones y concentraría el impacto en un único desmontaje final.

Otras instalaciones permanentes

El Consell también subraya que en las playas de Formentera ya existen otras instalaciones que permanecen durante todo el año, como escuelas de vela, módulos de baños o torres de socorrismo. Por eso considera que no se entiende que los quioscos estén sometidos a un régimen distinto cuando, según el estudio incorporado al expediente, ese desmontaje anual genera más afecciones ambientales que beneficios.

Con el recurso aprobado, Formentera pide al Govern balear que anule la inadmisión, admita la tramitación de la solicitud y entre a valorar el fondo de la propuesta. También solicita que se reconozca como interesados en el procedimiento a los adjudicatarios que explotan los lotes de playa afectados y, como punto final, que resuelva a favor de la solicitud del Consell, declarando la modificación de la concesión y suprimiendo la obligación de desmontar los quioscos del 15 de enero al 15 de febrero de cada año.

Si el Govern le da la razón a la institución insular, tendrá que estudiar la petición sobre los quioscos. Si no se la da, o no responde en un mes, el Consell podrá llevar el caso a la justicia por la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears.

En relación con esta problemática, el Govern inició en enero de este año un procedimiento de caducidad de la concesión y el Consell de Formentera anunció ese mismo mes sanciones económicas por un total de 55.041 euros por diferentes incumplimientos de la normativa por parte de los adjudicatarios de los quioscos de playa.