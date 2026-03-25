Política
La Plataforma de afectados por el deslinde de Costas en Formentera reclama a los partidos que faciliten que la isla tenga senador propio
El colectivo defiende que la isla necesita voz propia en la Cámara Alta para trasladar al Estado sus singularidades
La Plataforma de afectados por el deslinde de Costas en Formentera ha expresado públicamente su apoyo a la propuesta para que la isla cuente con un senador propio en el Senado, una reivindicación que considera necesaria para reforzar la representación institucional de Formentera.
A través de un comunicado, la plataforma sostiene que esta iniciativa responde al espíritu de la Constitución Española, que define el Senado como una cámara de representación territorial, y entiende que permitiría a la isla disponer de voz y voto propios en una institución clave del Estado.
El colectivo considera que contar con un senador propio daría a los ciudadanos de Formentera la posibilidad de trasladar de forma directa la realidad, las necesidades y los problemas específicos de la isla al conjunto de las instituciones estatales.
Singularidad
En su posicionamiento, la plataforma subraya que Formentera constituye un caso singular dentro del territorio nacional por su condición insular, su reducido tamaño y su lejanía, factores que, a su juicio, justifican una representación diferenciada que garantice una defensa adecuada de sus intereses.
Además, recuerda que esta reclamación permitiría equiparar a Formentera con otras islas del territorio nacional con una población similar que ya disponen de senador propio, como es el caso de El Hierro, en Canarias.
Por todo ello, la Plataforma de afectados por el deslinde de Costas insta a todos los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados, al margen de su ideología, a que faciliten la aprobación de esta iniciativa mediante el procedimiento de lectura única.
Con este pronunciamiento, el colectivo se suma al debate sobre la representación institucional de Formentera y defiende que la isla pueda contar con una voz propia en el Senado para hacer valer sus particularidades y necesidades específicas en el ámbito estatal.
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