Multa de 100.000 euros al promotor de una fiesta ilegal en Formentera a pesar de que no llegó a celebrarse

El Consell de Formentera ha multado con 100.000 euros al promotor y organizador de una fiesta ilegal en una vivienda situada en la Venda de Ses Clotades, entre es Caló y el Pilar de la Mola, a pesar de que la fiesta no llegó a celebrarse gracias a la actuación de la Policía Local de la isla.

La propuesta de sanción fue elevada a la Junta de Gobierno el pasado 20 de febrero para su aprobación, dentro del expediente sancionador en materia de actividades 2024/904, que considera que los hechos encajan en una infracción muy grave de la Ley 7/2013 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalaciones, acceso y ejercicio de actividades en Balears.

El expediente se inició a partir de dos denuncias de la Policía Local emitidas los días 30 y 31 de julio de 2023, tras quejas vecinales por una posible fiesta ilegal.

Según la documentación, la Administración considera acreditada la organización previa de un evento en la vivienda, con elementos que, a su juicio, encajan en la definición legal de fiesta ilegal.

Entre ellos figuran la comercialización del acceso por WhatsApp, el cobro de 50 euros por Bizum, una lista cerrada de invitados, la exigencia de identificarse con DNI en la entrada, la presencia de personal de seguridad, así como la oferta de transporte, barra libre, comida y música a cargo de Dj Amfer.

También constan en el expediente fotografías de descarga de bebidas y comida en la casa el día 29 de julio de 2023, así como quejas vecinales por música alta y la declaración de una asistente que, según el informe jurídico, corroboró la existencia del evento y el pago para acceder.

La propietaria de la casa no es responsable

La resolución descarta, sin embargo, cualquier responsabilidad de la propietaria del inmueble, contra la que también se había iniciado el expediente. En su escrito de alegaciones, la propietaria aportó un contrato de alquiler temporal de la vivienda a favor del organizador, con prohibición expresa de celebrar fiestas, además de una acta notarial sobre daños ocasionados en la casa y una denuncia presentada ante la Guardia Civil al conocer los hechos.

La defensa del promotor pidió el archivo del procedimiento al negar que llegara a celebrarse una fiesta ilegal. Los servicios jurídicos del Consell rechazan ese argumento recordando que la ley no sanciona solo la celebración de estas fiestas, sino también su organización, comercialización o publicidad.

La sanción propuesta asciende a 100.000 euros, la cuantía mínima prevista por la ley para este tipo de infracciones muy graves cuando se refieren a fiestas ilegales en viviendas.