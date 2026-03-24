Cuerpos de seguridad
Detenido un agente de la Guardia Civil de Formentera por presunto delito de trato degradante
Los hechos ocurrieron el pasado mes de octubre y el detenido ha sido puesto en libertad con medidas
La Oficina Periférica de Comunicación (OPC) de la Guardia Civil ha confirmado a la emisora local Radio Illa la detención este lunes de "un componente del puesto de Formentera por un posible delito de trato degradante". Los hechos ocurrieron el pasado mes de octubre y el Juzgado de guardia de Ibiza ha puesto en libertad al detenido bajo medidas cautelares.
Aunque no se dispone de demasiada información al respecto, fuentes cercanas a los hechos confirman que en el origen de la actuación estaría una pelea y que la persona que recibió el supuesto "trato degradante" no es agente de la Guardia Civil. Al parecer, el detenido tendría el rango de sargento en el cuerpo armado.
Si el agente arrestado es declarado culpable, podría abrírsele un expediente disciplinario interno dentro de la Guardia Civil, además del posible procedimiento penal por el delito de trato degradante recogido en el artículo 173.1 del Código Penal que se castiga, en su tipo básico, con pena de prisión de seis meses a dos años. El precepto lo define como infligir a otra persona un trato degradante que menoscabe gravemente su integridad moral.
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