Cuenta atrás para las 'escoletes' de Formentera: el plazo para solicitar plaza abre el 13 de abril

El Consell de Formentera abrirá el próximo 13 de abril el plazo para solicitar plaza en las escoletes Sa Miranda y Sant Ferran para el curso 2026-2027, dentro del proceso de admisión del primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años. El periodo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 21 de abril.

Con motivo del inicio del proceso de escolarización, ambos centros han organizado jornadas de puertas abiertas para que las familias puedan conocer de primera mano las instalaciones y el proyecto educativo de las escoletes. Las visitas se celebrarán el 14 de abril en la Escoleta Sa Miranda, de 15.30 a 16.30 horas, y el 15 de abril en la Escoleta Sant Ferran, de 16.00 a 17.00 horas.

Las solicitudes deberán tramitarse telemáticamente a través del portal de escolarización del Govern de les Illes Balears. Como novedad en esta convocatoria, las familias con un nacimiento previsto antes del 1 de enero de 2027 podrán presentar solicitud para niños todavía no nacidos, siempre que adjunten un informe médico que acredite la fecha prevista del parto.

Una vez realizada la solicitud, esta deberá entregarse en la Escoleta Sa Miranda junto con la documentación requerida. Para ello será necesario solicitar cita previa en el teléfono 971 323 415.

Información

El Consell ha informado además de que las familias podrán recibir información o apoyo durante el proceso a través del correo electrónico escoleta@conselldeformentera.cat, en horario de 7.30 a 13.30 horas, o llamando a los teléfonos 971 323 415 de Sa Miranda y 673 615 130 de Sant Ferran.

En cuanto al calendario del proceso, la lista provisional de puntuaciones se publicará el 15 de mayo. El plazo para presentar reclamaciones será del 18 al 20 de mayo, mientras que la resolución se realizará entre los días 21 y 22 de mayo.

Por su parte, las listas definitivas se publicarán el 29 de mayo y el periodo de matriculación en las escoletes del Consell de Formentera se desarrollará del 1 al 12 de junio.