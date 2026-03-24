El Consell de Formentera regulará la recarga de vehículos eléctricos en la isla

El Consell de Formentera ha dado el primer paso para regular de forma específica el servicio de recarga de vehículos eléctricos en la isla. La Junta de Gobierno aprobó el pasado 11 de marzo iniciar la tramitación de una nueva ordenanza y abrir una consulta pública previa para recoger opiniones y sugerencias antes de redactar el texto definitivo.

Según la propuesta defendida por la vicepresidenta primera y consellera de Movilidad y Medio Ambiente, Verónica Castelló, «existe un vacío normativo que complica el funcionamiento del servicio» en la actualidad.

Entre los problemas detectados figura el uso indebido de las plazas reservadas para recarga, que en muchos casos se ocupan como si fueran aparcamientos convencionales, tanto por vehículos eléctricos que ya han terminado de cargar como por otros que ni siquiera están usando el punto.

La institución también advierte de que la falta de una norma específica dificulta la actuación de la Policía Local y de los servicios de inspección ante este tipo de conductas. Así, la futura ordenanza prevé definir con claridad qué usos se consideran incorrectos y establecer un régimen sancionador propio, con medidas que podrían incluir incluso la retirada del vehículo con grúa en determinados casos.

Otro de los objetivos de la regulación será mejorar la experiencia de uso de la red. El Consell quiere evitar que residentes y visitantes tengan que depender de múltiples aplicaciones o sistemas cerrados para activar los cargadores, y plantea avanzar hacia fórmulas más simples e interoperables.

Sostenibilidad económica

La propuesta también pone sobre la mesa la sostenibilidad económica del servicio. El texto defiende que la regulación debe «garantizar la sostenibilidad económica del servicio, mediante la recuperación de los costes energéticos» para evitar que la recarga gratuita de vehículos privados acabe suponiendo una carga permanente para las cuentas públicas.

Entre los ejes de la futura ordenanza figuran la integración del sistema de recarga en la red Melib, la garantía de mantenimiento, la fijación de límites de tiempo para favorecer la rotación, la definición de derechos y deberes de las personas usuarias y la creación de un marco disciplinario claro que incluirá la retirada del vehículo con grúa por infracciones graves.

El Consell expuso el pasado día 12 la iniciativa en su web y en el tablón de anuncios, donde permanecerá durante diez días hábiles para que ciudadanía, empresas y colectivos puedan presentar aportaciones. Después, los servicios técnicos y jurídicos deberán redactar los informes necesarios para continuar con la tramitación de la ordenanza.