El Congreso veta las enmiendas del PNV a la reforma constitucional del senador propio para Formentera

La Mesa del Congreso ha vetado las once enmiendas presentadas por el PNV a la reforma del artículo 69.3 de la Constitución, la modificación que se debatirá y votará este jueves en el Pleno para que Formentera pueda contar con un senador propio y deje de compartir circunscripción con Eivissa. El órgano de gobierno de la Cámara ha rechazado su tramitación al considerar que las propuestas de los nacionalistas vascos no guardan relación con el objeto de la iniciativa, centrada exclusivamente en corregir la actual representación de la pitiusa menor en el Senado.

El PNV había aprovechado esta reforma puntual para introducir cambios de gran calado en la Carta Magna, entre ellos el reconocimiento del derecho de autodeterminación de “las naciones”, la supresión del artículo 155 que permite intervenir comunidades autónomas y la limitación de la inviolabilidad del Rey. Se trata, además, del mismo paquete de once enmiendas que ya registró en 2024 durante la tramitación de la reforma del artículo 49 de la Constitución, impulsada entonces para sustituir el término “disminuidos” por el de “personas con discapacidad”.

La decisión ha sido adoptada este martes por la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar cuentan con mayoría absoluta, en el marco de una tramitación exprés de la reforma constitucional.

El cambio responde a una reivindicación histórica de Baleares, después de que el Parlament balear haya intentado sacarlo adelante en las Cortes Generales en tres legislaturas anteriores sin éxito. En la actualidad, Formentera y Eivissa comparten circunscripción para las elecciones al Senado, una representación que en esta legislatura ocupa Juanjo Ferrer, elegido en la candidatura conjunta de PSOE, Sumar, EUIB y Ara Eivissa.

Admitidas las enmiendas del PP

La Mesa sí ha admitido, en cambio, las enmiendas del PP, dirigidas a mantener la denominación de “Ibiza” en la Constitución y evitar que sea sustituida por “Eivissa”, la forma incluida en la propuesta impulsada desde Baleares. El respaldo de los populares resulta determinante, ya que cualquier reforma constitucional exige mayorías reforzadas.

En la misma reunión, la Mesa también ha vetado una enmienda de UPN, aunque con un peso político mucho menor dentro de esta reforma. Los regionalistas navarros pretendían derogar la disposición transitoria cuarta de la Constitución, que regula un eventual procedimiento de incorporación de Navarra al régimen autonómico vasco. Al igual que en el caso del PNV, el Congreso ha considerado que esa propuesta era ajena por completo al contenido de una reforma pensada únicamente para dotar a Formentera de voz propia en la Cámara Alta.

Apoyo del PP balear

Por otra parte, el vicepresidente del Govern, Toni Costa, ha reiterado este martes en el Parlament que el senador propio de Formentera "cuenta con el apoyo total y absoluto del Govern, del PP balear y del PP a nivel nacional". La diputada socialista Pilar Costa ha preguntado al vicepresidente si el Govern es consciente de que, para que Formentera tenga senador, su grupo debe votar sí a la reforma constitucional en el Congreso.

La diputada ha cargado contra el Partido Popular puesto que la enmienda de PNV finalmente no se votará en el Congreso. "Ha llegado la hora de la verdad, señor Costa. No, la señora Prohens no ha llegado", ha ironizado la diputada. Según la socialista, el apoyo de la formación 'popular' al senador por Formentera debe demostrarse con hechos y el PP, dos veces consecutivas, se ha abstenido en la votación de la reforma constitucional. De hacerlo también este jueves, frustraría la iniciativa para que Formentera tenga senador.

El vicepresidente ha insistido en que al PSOE "Formentera le resulta indiferente".